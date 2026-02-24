イモトアヤコ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いタレントのイモトアヤコが2月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のショットを披露した。

【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的で美味しそう」カレー＆炒め物など晩ごはん3品

◆イモトアヤコ「晩ごはん」ショット公開


イモトは「晩ごはん」とつづり、カレーライス、きゅうりとレタスのサラダ、炒め物の写真を公開。シンプルな料理だが彩りや栄養バランスの考えられた献立になっている。

◆イモトアヤコの投稿に反響


この投稿には「健康的で美味しそう」「バランスが良い」「おうちごはんの理想」「カレー美味しそう」「シンプルで作りやすそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】