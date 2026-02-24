イモトアヤコ、夕食3品公開に反響「おうちごはんの理想」「健康的で美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いタレントのイモトアヤコが2月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のショットを披露した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的で美味しそう」カレー＆炒め物など晩ごはん3品
イモトは「晩ごはん」とつづり、カレーライス、きゅうりとレタスのサラダ、炒め物の写真を公開。シンプルな料理だが彩りや栄養バランスの考えられた献立になっている。
この投稿には「健康的で美味しそう」「バランスが良い」「おうちごはんの理想」「カレー美味しそう」「シンプルで作りやすそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ「晩ごはん」ショット公開
◆イモトアヤコの投稿に反響
