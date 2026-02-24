RIIZE、初の東京ドーム公演大成功！12万人を熱狂の渦に「夢を叶えてくれてありがとう」【ライブレポート】

RIIZEが、初めて東京ドームのステージに立ち、BRIIZEと忘れられない時間を過ごした。

RIIZEは、2月21日〜23日に、自身初となる東京ドームでのライブ『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催した。

K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となり、3日間で計12万人を動員。ゴンドラ、ムービングステージ、フロート、そしてドーム規模ならではの多彩な特効を駆使しながら、ハイレベルなパフォーマンスで会場を圧倒し、“記録”と“記憶”に刻まれるライブとなった。

撮影：田中聖太郎写真事務所

ステージサイドから天井近くまで、BRIIZE（ファンダム名）のオレンジ色のペンライトが東京ドームを埋め尽くし、場内が暗くなると、巨大ビジョンで覆われたメインステージから客席へレーザーが放たれ、開演を告げるように空間を切り裂いた。ステージ上にダンサーが次々と現れ、その動きに目を奪われた直後、“バン”と特効音が響く。視線を上げると、ゴンドラに乗ったメンバーの姿が現れ、東京ドームは割れんばかりの歓声に包まれた。ビジョンには真っすぐ前を見据えるメンバーの表情が映し出され、ゴンドラがゆっくりと降下。ステージに到着すると、アントンの憂いを帯びた歌声を合図に『Fame』で公演の幕が上がった。

『Fame』は、昨年11月にリリースされた2ndシングルのタイトル曲で、日本単独ライブでは初披露となる。重厚なリズムに乗せた力強さの中に切なさが滲む歌声とエモーショナルなパフォーマンスで東京ドームの空気を一気に掌握した。

撮影：田中聖太郎写真事務所

アウトロで見せた激しくキレのあるダンスでボルテージを引き上げると、続く『Siren』でその熱はさらに上昇。メンバーはメインステージの左右に分かれて散らばり、自慢の高速ステップで魅了した。『Siren』は、正式デビュー前にパフォーマンス映像が公開され話題となった楽曲でもあり、その曲でドームを熱狂させている光景に、彼らのポテンシャルの大きさを改めて実感させられる。

3曲目は『Ember to Solar』を披露。タイトルがビジョンに映し出された途端、大きな歓声が上がり、イントロからメンバーの名前を呼ぶBRIIZEのコールが完璧に決まった。同曲は、日本アリーナツアー「RIIZING LOUD」では1曲目に披露され、ライブの導火線の役割を担っていたが、今回の東京ドームではオープニングブロックのピークを作り出した。さらに、ダンスブレイクを加えたアレンジで迫力を増したパフォーマンスを見せつけた。

撮影：田中聖太郎写真事務所

ここまででカリスマ性を存分に示した後、4曲目『Memories』からはRIIZEのもう一つの魅力である親しみやすさを感じさせる曲を披露していく。ポップで爽やかな楽曲に合わせてメンバーの表情も柔らかくなり、この日初めての笑顔を見せる。コールアンドレスポンスも楽しみながら、曲の中盤からはメインステージの一部がムービングステージとして動き出し、アリーナ席の観客の頭上を通って左右に伸びる花道の中間地点へ移動。BRIIZEとの距離が縮まり、会場の一体感が増した。

その後、The 1st Japan Singleから『Lucky』『Be My Next』と明るく楽しい雰囲気の日本語曲が続き、BRIIZEはメンバーと一緒に歌唱。その間にムービングステージはドーム後方へと移動し、スタンド席の観客の目の前まで迫る。メンバーはムービングステージの上を動き回って、目の前のBRIIZEに歌いかけたり、手を振ったり、ハートを送ったりと、コミュニケーションを重ねた。前半ブロックの締め括りとなった『Show Me Love』では、「Oh Oh Oh」の大合唱が起こり、メインステージから紙吹雪が噴き上がる。まだ序盤にもかかわらず、まるでクライマックスのような景色が広がった。

撮影：田中聖太郎写真事務所

映像を挟んで、深いネイビーのスタイリッシュな衣装から制服風の衣装に着替えたメンバーが再びゴンドラに乗って登場し『Midnight Mirage』を披露。オープニングの際は緊張感も伺えたが、今度は、BRIIZEが埋める東京ドームの景色を堪能しているように見えた。ステージに降りたメンバーは『Odyssey』を歌いながらムービングステージで中間地点に移動し、左右の長い花道に散らばる。そして、会場が一瞬暗くなり、再び明るくなると一人ずつリフターに乗り『Combo』を披露した。『Combo』は、デビュー1周年の節目にBRIIZEへの想いを込めたスペシャルビデオと共に公開された楽曲であり、“誰が何と言おうと 君を求めている”をいうメッセージを、東京ドームを埋めてくれたBRIIZE一人ひとりに向けて届けた。ビジョンに映し出されたメンバーの目には涙が潤んでいるようにも見え、魂を揺さぶる熱量の歌声が、広いドームに深く響き渡った。

撮影：田中聖太郎写真事務所

最初のMCでは、声をそろえて「こんばんは！RIIZEです」と挨拶し、ショウタロウは「ついに…ついに、RIIZE、初の、単独、東京ドーム」と一言ひとことを噛みしめた。「『Combo』から一気に感情が沸き上がってくるというか、このキレイな景色を見てヤバいなって思った（笑）」と、泣きそうになっていたことを明かした。他のメンバーも順に挨拶をし、アントンは「ちょっと緊張してるアントンがきたぞ〜」とおどけつつ緊張感を告白。ウォンビンは「RIIZEがこのように東京ドームに立つことができるなんて信じられません」と述べ、ソンチャンは満面の笑顔で「めっちゃ幸せです」と言い、東京ドームのステージが彼らにとって夢の場所であることが伝わってきた。

他にも、登場の際のゴンドラをウォンビンが怖がっていたことや、メンバー同士『Combo』の時に泣きそうになっていたことを暴露し合ったりしながら、会場は終始和やかな空気に包まれた。その流れのまま『Love 119 (Japanese Ver.)』を披露。RIIZEにとって初の日本語楽曲でもあり、BRIIZEは歌い出しから大きな声で歌った。最後にシャボン玉が舞う演出もあり、温かな空気がドームを満たした。

『9Days』ではムービングステージで後方に移動しながら、メンバーが愛嬌を見せる場面もあった。アウトロにはEDM調にアレンジされたパートも加わり、銀テープが放たれると、会場は一瞬クラブのような高揚感に包まれた。続く『Impossible』は銀テープが散らばるステージで激しいダンスパフォーマンスを見せ、彼らの身体能力の高さを証明した。

撮影：田中聖太郎写真事務所

次のブロックでは、日本公演初披露となる『Sticky Like』を披露。エモーショナルかつポップな楽曲で、美しい高音パートのハーモニーを通じて歌声の魅力も存分に堪能できた。『Hug』では、2人がステージ、4人がトロッコに分かれて会場を細かく巡りながら歌唱し、観客との距離をさらに縮めた。そして2月18日に発売されたばかりのThe 2nd Japan Single『All of You』から『Flashlight』も披露した。「この瞬間を焼き付けて」という歌詞の通り、メンバーは目の前のBRIIZEと、忘れられない瞬間を刻んだ。

ブロックの最後には、イントロが鳴った瞬間に大きな驚きの声が上がったMrs. GREEN APPLE『ライラック』のカバーステージを披露。ショウタロウが「RIIZE初の日本カバー曲」と紹介し、サビはBRIIZEも一緒に大合唱。互いの距離がさらに近づく時間となった。

撮影：田中聖太郎写真事務所

映像を挟み、メンバーがブルーベースのカジュアル衣装に着替えるとライブは後半戦へ。彼らの代表曲が並ぶ、盛り上がり必至のゾーンに突入する。『Get A Guitar』では間奏のダンスパートをアレンジし、いつも以上に華麗なショウタロウのターンに観客は大熱狂。『Boom Boom Bass』は移動するステージ上で披露され、不安定な土台をものともしない完璧なパフォーマンスに、BRIIZEのコールもさらに熱を帯びた。『Fly Up』ではアリーナ中間地点の花道に散らばり、多くのダンサーを従えて迫力満点のステージを展開。銀テープが放たれると、後半戦最初の頂点が訪れた。

熱気に包まれる会場を見渡し、ウンソクは「みんな大変じゃないですか？ お水をしっかり飲んでくださいね」と気遣う。ショウタロウが「熱い？」と尋ねると、BRIIZEからは「熱い！」という声が返ってきた。真冬にもかかわらず汗をかいている観客もいるほどの熱気に包まれた。MCをしながらメンバーは交代でトップスを白のパーカーに着替え、RIIZEとBRIIZEが「We LOVE RIIZE」と声を合わせて気合を入れると、ラストスパートが始まった。

パワフルなブラス音から始まる『All of You』は、トロンボーンを持ったダンサーの一団をバックに従え、ゴージャスな雰囲気の中でパフォーマンスを展開。発売されたばかりの曲にもかかわらず、BRIIZEもしっかり声を合わせる。大歓声の中、印象的なサックス音が鳴り響くと『Talk Saxy』へ。本編ラストは、繰り返される「Bag」というフレーズが癖になる『Bag Bad Back』を披露。東京ドームに「Bag！Bag！Bag！」という掛け声が鳴り響き、号砲のような火花とともにメンバーはステージを後にした。

アンコールはメンバーが巨大フロートに乗って登場。オフィシャルグッズの黒のスタジャンを羽織り、客席に向かってフリスビーやボールを投げながら、『Same Key』『One Kiss』『Inside My Love』を披露。3曲分の時間をかけてドームを一周し、広い会場の隅々までBRIIZEと残り少ない時間を分かち合う。

撮影：田中聖太郎写真事務所

メインステージに戻ってきたメンバーが客席を見ると、観客が掲げるプラカードで“WE RIIZE”の文字が描き出されていた。ソヒが「ありがとう〜」と叫び、ショウタロウが「あと何秒間かだけ掲げておいてもらえたら嬉しいです」とお願いしながら記念撮影を行う。そして最後の挨拶で、メンバーは一人ひとりこの日の思いを言葉にした。

アントンは「この会場をいっぱいにしてくれたBRIIZEの皆さん、ありがとうございます」とお礼を言い、「僕たちRIIZEはこれからもBRIIZEだけを信じて、もっともっと上に進んでいきます」と誓った。

ソヒは「正直に言うと、僕たちが東京ドームで公演をできたというのがまだ信じられません」と言い、ステージからBRIIZEを見た時「これは言葉では表せない」と、そのくらいの感動であったことを伝えた。

ウォンビンは「信じられない」「忘れたくない」「本当に夢みたい」と感情を口にし、メンバーの一人ひとりの名前を呼ぶと、BRIIZEも含め「その誰か一人でもいなかったら、今、このステージに立つことはできなかった」「夢を叶えてくれてありがとう」と感謝した。

ウンソクはデビュー前、初めてパフォーマンスをしたステージが東京ドームだったことを明かし、その場所が「RIIZE とBRIIZEだけでいっぱいになっていることが感慨深い」と回顧。BRIIZEがいたからライブを無事に、楽しく終えることができたと語った。

ショウタロウは幼い頃から自分もさまざまなアーティストを見てきた東京ドームという場所でライブができた想いを溢れさせると、「夢だったので、夢を叶えてくれたメンバー、BRIIZE、本当にありがとうございます」と笑顔を見せた。

ソンチャンは「今日、ホントに一瞬でした」とあっという間に終わってしまったと言い、「公演をしながらこの瞬間がずっと幸せでした」と振り返りつつ、「今日のこの大切な記憶を、これからもずっと長く心の中に残しておきたい」と望みを語った。

最後は『Another Life』を披露。ショウタロウは歌う前に「僕たちが生まれ変わっても、すべての瞬間が完璧であることはないけど、後悔がないように進んで行こう」というメッセージを込めた歌だと紹介。思いが詰まった歌をしっかりと届け、RIIZEにとっての初の東京ドーム公演は幕を下ろした。

今回の東京ドーム公演は、[RIIZING LOUD]ツアーのSpecial Editionとして開催されたが、セットリストも演出もツアー時から大きくグレードアップし、この公演のために用意された内容となっていた。RIIZEが東京ドームのステージをどれほど大切にしているかが伝わると同時に、彼らが“ドームが似合うアーティスト”であることを証明した3日間だったと言える。RIIZEとBRIIZEの記憶に、この夜はいつまでも残り続けるだろう。