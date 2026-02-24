エイベックス、社員逮捕報道受け声明「深くお詫び申し上げます」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/24】エイベックスは24日、公式サイトを更新。コカインなどを所持していたとして社員が警視庁に現行犯逮捕されたことを受け、コメントを発表した。
エイベックスは「一部報道について」と題したお知らせを公開。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」とし「現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります。皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。
23日、HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）が愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していたとして警視庁に現行犯逮捕されたことがわかった。家宅捜索の際に酒井容疑者といたエイベックスの社員ら3人も逮捕されたことが明らかとなっている。（modelpress編集部）
一部報道について
一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります。皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
