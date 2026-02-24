山田花子、次男の寝顔＆“時短弁当”公開「ママそっくり」「忙しいのにすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いタレントの山田花子が2月23日、自身のブログを更新。次男の寝顔を公開した。
【写真】50歳女芸人「ママそっくり」な次男顔出し公開
山田は「3連休最後の朝のロナウドちゃん よく寝てる」と記し、ロナウドちゃんの愛称で呼ばれる次男が布団でぐっすり寝ている姿を公開。「どこにも連れて行ってあげられないけど毎日お友達と公園で遊んでるよ」と連休中の次男の様子をつづった。
また、「今日は4回公演」とコメントし、スープジャーに入った味噌汁、キュウリやブロッコリーなどのサラダ、曲げわっぱに入った焼き鮭、たまご焼き、小松菜豚肉炒めの「ランチ弁当」も披露。「時短弁当食べて今日も名演技見せるわよ！！」と意気込んだ。
この投稿に、ファンからは「寝顔可愛くて癒される」「寝顔でもママそっくり」「健康的で美味しそうなお弁当」「栄養バランス満点」「時短弁当とは思えない」などと反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆山田花子、次男の寝顔公開
◆山田花子の投稿に反響
