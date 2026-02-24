【クルカイ 私服・スピードスター】 12月 発売予定 価格：24,750円

海外のホビーメーカー「Bibi Buttons」は、フィギュア「クルカイ 私服・スピードスター」を12月に発売する。価格は24,750円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」に登場する「クルカイ」がスキン「スピードスター」を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

白色のぴっちりとしたボディスーツを纏った姿を立体化しており、胸や腰、お尻の部分では肌が透けて見える様子なども細やかに表現している。

「クルカイ 私服・スピードスター」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約245mm 素材：ABS、PVC セット内容フィギュア本体台座＜特典＞缶バッジ

購入特典「缶バッチ」

(C)SUNBORN Information Co.，Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※台座なしでは自立できません。