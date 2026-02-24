「塩干田」はなんて読む？秋田県にある5文字の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「塩干田」はなんて読む？
「塩干田」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、秋田県にある5文字の地名です。
いったい、「塩干田」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しおからだ」でした。
塩干田は、秋田県能代市に位置しています。
能代市には、高さ58m、直径164cmのスギで推定樹齢は250年の日本一高い「天然秋田杉」がありますよ。
秋田営林局が平成7年から8年にかけて、国内各地の高いとされている杉を実測したところ、実際にはどれも50メートル程度であったため、晴れて日本一を宣言したんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『能代市観光協会』
ライター Ray WEB編集部