３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日、宮崎で開催中の事前合宿で初めてブルペン入りした。

アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有が見守り、打席には井端弘和監督が立つ中、背番号の数字と同じ１７球を投じた。

雄星は２２日早朝、キャンプ地の米アリゾナ州フェニックスから羽田空港に帰国。すぐに宮崎入りし、午前中にチームへと合流したばかり。それから２日。半袖姿でブルペン投球を披露した。

すでに２０日（日本時間２１日）、エンゼルスのキャンプ地ではライブＢＰに登板。４イニングを想定し、７４球を投げ、最速は９６マイル（約１５４キロ）をマーク。４安打、５奪三振、２四球と順調な仕上がりを見せていた。

ＷＢＣの１次ラウンドは６日の台湾戦（東京ドーム）からスタートし、雄星は２戦目となる７日の韓国戦（東京ドーム）の先発が有力視されている。侍ジャパン入りは初だが、メジャーの経験を伝える役割や、山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）らと並ぶエース格としての活躍も期待されている。