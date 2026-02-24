レストラングループ「sio」の人気シェフ鳥羽周作氏（47）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。味覚に関するSNS上の話題について私見を述べた。

インスタント食品やコンビニ商品を絶品料理に変えるお手軽なアレンジレシピなども紹介している鳥羽氏は、「舌が肥えると損するみたいな話しが話題になっていて」とSNS上の議論に言及。「確かに舌が肥えていくというか経験値が増える事によって解像度が上がるかも知れない だからこそ色々なシーンでのおいしいを楽しめる方が絶対に幸せ 高級が全てじゃないと思う もちろん良さはあると思うけど」と持論をつづった。

続けて「だって富士山の頂上でカップヌードルはめちゃくちゃおいしい 高級じゃないけど」と一例を挙げ、「だからおいしいは色々なおいしいがあって良くて 色々なおいしいの経験値をつんでその上でそれをフラットに楽しもうと思うことが本当の意味で口福」と説明。「僕はコンビニだってマックだってレストランもどれも好きです」とし、「だからみんなも色々なおいしいを楽しんでいきましょう」と呼びかけた。