快適な7シートを備えたラージSUV登場

ステランティスジャパンは2026年2月19日、プジョーの3列7人乗りSUV新型「5008」を発売しました。

約9年ぶりの全面刷新となる今回の3代目も、先代から7シーターSUVというコンセプトを継承しつつ、最新のハイブリッドシステムを搭載しての登場となります。

新型5008は、先代モデルで高く評価された広い居住空間と優れた積載性を受け継ぎながら、ボディサイズは全長4810mm×全幅1895mm×全高1735mmへと拡大しました。

従来型より全長が17cm伸びたロングボディを採用し、ルーフレールの装備によりアウトドアなどでの実用性を持ちながらも美しいプロポーションが特徴です。

広い空間を柔軟に使いこなせる3列7シートのレイアウトも大きな魅力です。2列目シートは40：20：40の分割で、前後15cmのスライドやリクライニングに対応。チルト機構により3列目へのアクセスもスムーズです。

3列目は50：50の独立可倒式となっており、乗車人数や荷物量に合わせて自在にレイアウトを変更可能。2列目と3列目をすべて倒すと最大1815リットルのフラットな積載スペースが広がります。

注目のパワートレインには、最新のハイブリッドシステムが搭載されました。最高出力136ps・最大トルク230Nmを発揮する1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに、最高出力21.8・最大トルク51Nmの電動モーターと48V駆動用バッテリー（0.9kWh）を組み合わせています。

システム合計の最高出力は145psを発揮し、トランスミッションは6速DCTを採用。モーターのアシストによる滑らかな発進・加速が特徴です。低速時には100%電動での走行も可能で、WLTCモードで18.4km／Lという優れた燃費性能を実現しました。

価格（消費税込）は、ベースグレードの「5008 GT ハイブリッド」が581万円、「5008 GT アルカンターラパッケージ ハイブリッド」が599万円に設定されています。