＜1000万円貯める方法＞教育費と住宅ローンでカツカツ！貯まっている人は何をしているの？
家賃や住宅ローン、食費に光熱費、そして子どもの教育費に老後資金。現代のママたちは「貯金をしなくちゃ」、「お金を稼がなくちゃ」といった焦燥感に駆られているかもしれませんね。そうした中、ママスタコミュニティには貯金に関するこんな質問が寄せられました。
『現金で1,000万円、貯められないですよね？ 正直に答えてください。教育にお金をかけているし、ローンもある。貯まらないよ』
貯まったと思ったら大きな出費。お金は貯まらない！
『貯まったと思ったら、車や大型家電や家のことで予期せぬ出費。家計の貯金は今100万円くらいしかないわ』
『なぜか400万円くらい貯まると、まとまった出費。残高が120万円くらいになるのはわが家だけ？ マイナスにならないからよし？ 再来年下の子が大学に行く予定』
『金融資産ではなく現金なら貯められないわー』
投稿者さんは株式や投資信託、仮想通貨、金など他の金融資産は考えずに、純粋に現金の形で1,000万円が口座にあるのかどうかをママたちに尋ねていました。ママたちからは「ある程度貯まったと思ったら、子どもの学費や車、家電の買い替えなどの大きな出費があり、貯金が大きく減ってしまう。貯めて減っての繰り返し」、「金融資産とは別に現金を考えると難しい」といった共感の声が寄せられました。リアルな数字としては数百万円ほどの残高を告白しているママもいます。
1,000万円貯める方法
『パート代を全部貯金に回した。約10年で1,000万円貯めたよー』
『節約を頑張って5年くらいで貯まった。結婚20年弱で4,000万円近く貯まっているもの。その間に繰上げ返済や車の買い替えもしてるけれど。もちろん学費も全部出しているよ。ただあくまで通算20年であって、20代のときに5年で1,000万貯められるかといえば無理だったけれどね』
『毎年200万貯金したら5年で貯められますよ』
「現金で1,000万円を数年で貯められた！」と心強いメッセージを送ってくれたママもいました。食費や光熱費、その他の出費を旦那さんの収入で賄っている場合、ママのパート代をまるまる貯金に回せば、1年で100万円は貯められる可能性が。それを10年続ければ1,000万円を貯めることも非現実的な話ではないでしょう。さらに、家計を切り詰めて節約すれば、5年程度で貯められるというコメントも寄せられていました。家計収支を見直し、収入以外にも子ども手当や給付金などの収入もすべて貯金に回していれば、数年で1,000万円貯めるのも可能なのかもしれませんね。こうして実際に1,000万円貯めてきたママたちのコメントも見ると、「私も貯金頑張ろう」という気持ちになるのではないでしょうか。
学費の支払いが終われば貯めやすくなりそう。家計収支の見直しやFP相談も視野に入れて
『貯金ではなくてNISAなどの投資だけど、1,000万円以上あるよ。それとは別に教育費や車や家電の買い替え、自宅の修繕費、旅行費用などいつか必要になる費用も毎月コツコツ貯めている』
『学費の支払いが終わったから貯められているよ。単純計算で「月に10万円ずつ貯金を10年継続できたら1200万円」じゃん』
投稿者さんが「現金1000万円」にこだわるのは、これくらいのお金が口座にあれば、何かあったときの急な出費にも耐えられ、お子さんの教育費や住宅ローンを払いながらも精神的な余裕をもって暮らせるからなのでしょう。どうしても貯金を増やしたいのであれば、今の収入と支出のバランスを見直すことが必要になりそうですね。また家計管理をして節約をしながらコツコツと貯金するだけでなく、投資をすることで資産を増やすことも可能でしょう。現金ではありませんが、NISAなどを利用することで、将来的に資産が増える可能性もあります。投資について勉強をしたりFPさんなどの専門家に相談をしたり、そして毎月の目標貯金額を決めたり収入を増やすために転職をするなど、方法はいくつもありそうです。
そして、今はお子さんの学費がかかっていますが、いずれ自立をすればお金がかからなくなります。そうすれば、今以上にスムーズに貯金を増やしていけるのではないでしょうか。コツコツと続けて1000万円を貯めてきたママたちのコメントを参考に、できることから始めるのもよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも