木くずの不法投棄は「発酵し発火の可能性」 共犯者の有無も捜査 木くずを大量に捨てた男を逮捕（山形・飯豊町）
大量の木くずを不法投棄したとして飯豊町の会社役員の77歳の男が逮捕されました。木くずは適切な処理がされておらず、山火事に発展する可能性があったということです。
斜面にせり出すように積まれた木くず。これらは全て不法投棄されたもので、およそ82トンにも上ります。
廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕されたのは飯豊町白川の会社役員の男（77）です。
警察によりますと男は、去年6月ごろと8月ごろ、飯豊町上原の山中に複数回にわたり廃棄物の木くずを投棄した疑いがもたれています。投棄した木くずは男の勤める会社が木製ペレットなどを作った際に出たものでした。
男は地権者に許可をとり木くずを捨てていましたが、警察は男が適切な処理を行っていなかったことなどから今回逮捕しました。
捨てられていた木くずは放置すると醗酵して熱をもち、山火事に発展する可能性があったということです。また、投棄された木くずは斜面にあり崩れる可能性もありました。
現場は白川湖近くの山中で、近くや斜面の下に民家などはないということです。警察は捜査に支障があるとして男の認否について明らかにしていません。共犯者がいる可能性もあり、警察が捜査を続けています。
■不法投棄現場 提供：県警察本部