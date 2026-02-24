都玲華がフジアルテとスポンサー契約を締結 「初優勝を目指して全力で挑戦」
人材サービス事業を展開するフジアルテ株式会社（本社・大阪市）は、女子プロゴルファーの都玲華とスポンサー契約を締結したと発表した。
【写真】都玲華さんの肩出しドレス
都は2024年のプロテストに合格し、25年から国内女子ツアーに本格参戦。27試合に出場してトップ10入りを4回記録。メルセデス・ランキングでも50位に入り、シード選手として今シーズンは戦う。同社は、厳しい環境でも課題から逃げず努力を重ねながら挑戦を続ける姿勢が、現場で働く多くの人々の姿と重なると評価し、今回の契約締結に至った。契約に伴い、今シーズンからウェア背面左肩に「フジアルテ」のロゴを掲出し、レギュラーツアーを戦う。都はリリースを通じて、次のようにコメントした。「この度、フジアルテ株式会社様にサポートいただくことになり、大変うれしく思っています。多くの方々の支えがあってこそ、最高のパフォーマンスができるということを日々実感しながらプレーしています。今年度も感謝の気持ちを忘れず、初優勝を目指して全力で挑戦してまいりますので、何卒宜しくお願いいたします」。
