「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが2月23日、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 美奈子 】 43歳の誕生日を報告 「もっともっとパワーアップして、『美奈子やるやん！』と言ってもらえるように頑張るんだから」





美奈子さんは「2026年2月23日。43歳になりました〜」とコメント。数日前からプレゼントを届けてくれた方々や職場、そして家族がパーティーを開いてくれたことを明かしました。また、行きたい場所に付き合ってくれたり、親身に話を聞いてくれたりする周囲の人々へ、深い感謝の気持ちを綴っています。







投稿では、誕生日に合わせたエプロンの発売という自身の希望を快諾してくれた関係者や、ラジオの出待ちをして手作りのうちわで応援してくれた「最高のギャル」との出会いなど、具体的なエピソードも紹介されました。







42歳の1年については「色んなこともあったけど、わたしの人生の中では比較的穏やかな1年でした」と振り返り、43歳に向けては「もっともっとパワーアップして、『美奈子やるやん！』と言ってもらえるように頑張るんだから」と力強く意気込みを語っています。







多くの祝福メッセージを受け取り、「わたしってなんて幸せなんだろう」と改めて実感したという美奈子さん。最後は「みなさんいつもありがとう！こんなに穏やかで幸せなのはみなさんのおかげです」と感謝を述べ、「Endless thanks to you all. Love you.」と英語でも愛情を表現しました。







この投稿に、「お誕生日おめでとう これからも応援してます」「今も今年も来年もずーっとずっと幸せでおってね」「素敵な1年をお過ごし下さい」「最高の43歳でありますように」などの声が寄せられています。



