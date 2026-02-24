リンガーハット『野菜たっぷりちゃんぽん』を“魔改造” 背脂にんにく醤油×豪快豚しゃぶで背徳感MAX
リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」にて、3月1日の「野菜の日」より期間限定で『野菜たっぷりちゃんぽん背徳MAX』を販売する。
【写真】食欲そそられる…『野菜たっぷりちゃんぽん背徳MAX』
同店の代表的なメニュー『野菜たっぷりちゃんぽん』に禁断のアレンジを行った。パンチのきいた背脂にんにく醤油と豚しゃぶを豪快にのせた商品で、たっぷりの野菜はそのまま、背徳感を味わえる今までにない食べ応え抜群のメニュー。
同商品は、パンチのある「背脂にんにく醤油」に「豚しゃぶ」を掛け合わせた中毒性の高い濃厚な味わい。パンチがあり、ガッツリ食べたい人におすすめ。
野菜たっぷりちゃんぽんのボリューム感のある480グラムの国産野菜はそのままに、背脂とにんにくのコクが絡み合い、背脂にんにく醤油が溶け込んだスープはいつもと一味ちがう味わいとなっている。
■商品概要（価格は」全て税込）
レギュラー（麺200グラム）：1490円
麺1.5倍（麺300グラム）：1570円
麺2倍（麺400グラム）：1650円
麺少なめ（麺100グラム）：1410円
※低糖質麺への変更：全サイズ+200円
