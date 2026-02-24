THREEPPYと「リカちゃん」が初コラボ バッグ・ポーチなど全31種
大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にて、「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種を全国の店舗で3月2日から順次発売する。同店と「リカちゃん」のコラボは今回が初。
「リカちゃん」は1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。フランス人のパパ、ピエール（音楽家）と日本人のママ、織江（ファッションデザイナー）の間に生まれ、フランスとの関わりが大変深く、2017年にはフランス観光親善大使を務めた。近年では、大人が自分らしく「リカちゃん」を楽しむ「リカ活」がムーブメントとなっており、子どもの玩具の枠を超え、大人が自分のために選ぶライフスタイルキャラクターとしても広がりを見せている。
同シリーズは、フランスにルーツを持つ「リカちゃん」と同店の初コラボとして、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに展開。「リカちゃん」ならではの、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込み、日常にときめきを添えるコレクションを表現している。
