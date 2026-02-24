松屋60周年記念企画、第4弾は『お肉どっさり牛めし弁当』 並盛ごはんに“3倍の牛肉”で食べごたえある一杯
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、24日午前10時より『お肉どっさり牛めし弁当』（税込1000円）を販売開始する。
【写真】サラダなしの『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』も
2019年・20年に好評だった「お肉どっさりシリーズ」企画。今年は松屋60周年企画として、『お肉どっさり牛めし弁当』が登場する。同店の看板メニュー『牛めし』を、記念企画にふさわしい満足感で届ける、持ち帰り限定メニュー。
並盛のごはんに対し、肉・玉ねぎを「牛めし並盛で使用する3倍の量」を盛りつけた。最後の一口まで肉の旨みをしっかり感じられる、食べ応えある一杯に。牛肉はやわらかな食感を引き出す厚みにこだわり、玉ねぎは甘みと食感のアクセントに。さらに創業以来、常に改良を重ねた秘伝のタレが、全体の味わいを力強くまとめる。
