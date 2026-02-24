読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・６％高。日経平均は０・２％安、ＴＯＰＩＸは０・３％安となった。

前の週の後半辺りから急ピッチの上昇には一服感が出てきており、方向感に欠ける週となった。１６日、１７日は売りが優勢。１８日、１９日は上昇したが、米国とイランの緊張が高まったことなどから２０日は下落した。米国で金融株に弱い動きが見られたほか、ソフトウェア関連への売りが続いたことなどから、大型株の上値が重かった。

読売３３３は週間で上昇した一方、日経平均とＴＯＰＩＸは下落した。日経平均とＴＯＰＩＸは同程度の下落率で、読売３３３のパフォーマンスが良好であった。３指数とも上昇は２営業日、下落は３営業日と同じ動きであったものの、読売３３３は１９日に最高値を更新している。同週はグロース２５０指数が３・２％高、スタンダード指数が２・１％高となっており、これまで大型株優位であったところから、資金が中型株や小型株にシフトした。読売３３３は中型株を手厚く組み入れており、上昇日にはしっかり上げ、下落日には相対的に値を保った。

個別株の動向は？

決算発表が終盤戦に突入する中、個別に材料のあった銘柄が上にも下にも値幅が出た。本決算が高い評価を受けた横浜ゴム（５１０１）や、上方修正および増配を発表した三井金属鉱業（５７０６）が急騰。決算関連以外では、太陽誘電（６９７６）や村田製作所（６９８１）など、ハイテク株の一角に強い動きが見られた。

一方、下方修正を発表したオリンパス（７７３３）が週間で２割を超える下落。前の週までは非常に強い動きが続いていたキオクシアＨＤ（２８５Ａ）が、米国の同業の株価下落などを受けて大きく売られた。

構成銘柄紹介

横浜ゴム（５１０１）

タイヤ、ホイール関連のほか、ゴルフ製品なども手がける。中期経営計画の最終年度となる２６年１２月期の財務目標を上方修正しており、会社の構造改革が順調に進んでいることが確認できた。主力のタイヤ事業において利益率が上昇傾向にあることも好感され、２０日には上場来高値を更新した。時価総額価は１兆３２００億円台。

朝日インテック（７７４７）

医療機器の製造、販売を手がけており、カテーテル治療で使われるガイドワイヤーに強みを持つ。上期決算発表時に、通期の利益見通しを上方修正。今年７月に設立５０周年を迎えるにあたって記念配当の実施を決定し、期末の配当見通しも大幅に引き上げた。これらの発表を受けて、株価は週間で２桁の上昇率となった。時価総額は７９００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。