エイベックスが社員逮捕受け謝罪コメント「捜査に協力」XGプロデューサーSIMON容疑者とともにコカイン所持で現行犯逮捕

人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー・SIMON容疑者がコカイン所持の疑いで逮捕された事件で、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3も現行犯逮捕された事を受けて、エイベックスは、「警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」などとコメントを出し、謝罪した。

「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）は、愛知県内のホテルで、コカインを持っていた疑いがもたれていて、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3人も現行犯逮捕されました。

その後の取材で、捜査のきっかけは2025年3月に「SIMON容疑者がコカインや大麻を使っている」という情報提供だったことがわかりました。

SIMON容疑者は、22日に名古屋市で行われた「XG」のライブツアーに参加していて、滞在先のホテルの部屋からコカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収されたということです。

事件を受けて、長谷川容疑者と胗川容疑者が所属するエイベックスが24日午後コメントをホームページに発表し、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」などと謝罪した。

コメントの全文は以下の通り。

一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。

現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります。

皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。