ドジャースの大谷翔平投手（３１）の４年連続５度目のＭＶＰ受賞が注目される中、ライバルにメッツのフアン・ソト外野手（２７）が名乗りを上げた。ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）にソトが大谷からＭＶＰを奪う決意を明かしたと報じたのだ。

「ソトはすでに野球殿堂入りにふさわしい功績を残している可能性は十分ある。しかし、達成していないこともたくさんあり、中でもＭＶＰはその一つだ。８シーズンのキャリアで、ソトはＭＶＰ投票でトップ１０入りを６回果たしている。しかし、ナ・リーグに移籍した今、ソトには大きな、そして根深い問題が一つある。それは、大谷翔平の存在だ」

大谷はエンゼルス時代の２０２１年に満票でア・リーグＭＶＰを初受賞。２３年、さらにはドジャース移籍後、２４、２５年と連続でナ・リーグＭＶＰに選出されている。通算４度は７度のバリー・ボンズに次いで単独２位。ソトのＭＶＰ投票の最高順位はナショナルズ時代の２１年の２位で、２４年はヤンキースで３位、昨年はメッツで３位だった。

同サイトは「ソトと大谷は２０３３年までナ・リーグの選手として契約を結んでいる。ソトが近いうちに経歴にＭＶＰを加えたいのであれば、今後も毎年ＭＶＰ候補として脅威となるであろうドジャースの二刀流選手に勝つ方法を見つけなければならないだろう」と指摘した。

大谷が今年もＭＶＰで最有力候補と目されているのは投手ではＭＬＢトップクラスで、打者では２年連続５０本塁打と投打で傑出しているから。

「大谷にＭＶＰレースでなかなか勝てないのは、二刀流選手としての力強さにある。ソトや他の打者がより良い打撃成績を残したとしても、大谷の切り札は投手としての貢献だ。だからこそ、彼は通算４度のＭＶＰプレートを獲得しており、そのうち３度は１４試合以上先発登板したシーズンに贈られている」

ソトは昨年、４３本塁打、３８盗塁は自己最多、リーグトップの四球数（１２７）と出塁率（３割９分６厘）、そして同３位のＯＰＳ・９２１をマークしたがそれでも全く及ばなかった。

「彼は本当に強い。本当に強いんだ。とにかく彼を倒さないといけない。もちろん簡単ではないだろうけど、彼を倒す方法を見つけないといけない」

オンラインカジノ「ＢｅｔｓＭＧＭ」の２３日時点の今季のナ・リーグＭＶＰオッズでは大谷が−１１０で断然の１位で、２位がソトで＋７５０だ。開幕１か月前でオッズの−は超異例。大谷の牙城を崩すのは簡単ではない。ともに２０１８年にメジャーデビューした同期対決は間違いなく今季のハイライトの一つになるだろう。楽しみだ。