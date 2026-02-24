東貴博

　東ＭＡＸことタレントの東貴博が２４日までにブログを更新し、人気ロックバンド「ＬＵＮＡ　ＳＥＡ」のドラマー・真矢さんを追悼した。

　真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳。２０２０年にステージ４の大腸がんが発覚、昨夏には脳腫瘍と診断されたことを公表していた。

　東は「辛いね」とつづり、昨年１１月に幕張メッセで行われた、真矢さんがＬＵＮＡ　ＳＥＡとして出演したライブ「ＬＵＮＡＴＩＣ　ＴＯＫＹＯ　２０２５―黒服限定ＧＩＧ―」の写真をアップ。「去年の東京ドームも２ＤＡＹＳ黒服限定ＧＩＧには娘と共に参加　真矢コールで盛り上がった　圧巻のステージ　凄すぎるよね　病気だったなんて全く感じなかった」と振り返った。

　さらに「東京ドームでの解散ＬＩＶＥ　復活の東京ドーム　いろんなＬＩＶＥを観てきた　私も５６歳同学年　早過ぎだよね」と、同い年である真矢さんの早すぎる死を悼んだ。

　続けて「我が父も５２歳で突然この世を去った　ご家族の気持ちを考えると言葉が見つからない　なんにも手につかないのよ　そんな中でもいろいろとしなきゃいけないのよね」と、家族を思いやったうえで「すでに近親者で葬儀などを終えられたとのこと　どうかご自愛ください　心からお悔やみ申し上げます　合掌」と追悼した。