東ＭＡＸことタレントの東貴博が２４日までにブログを更新し、人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー・真矢さんを追悼した。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳。２０２０年にステージ４の大腸がんが発覚、昨夏には脳腫瘍と診断されたことを公表していた。

東は「辛いね」とつづり、昨年１１月に幕張メッセで行われた、真矢さんがＬＵＮＡ ＳＥＡとして出演したライブ「ＬＵＮＡＴＩＣ ＴＯＫＹＯ ２０２５―黒服限定ＧＩＧ―」の写真をアップ。「去年の東京ドームも２ＤＡＹＳ黒服限定ＧＩＧには娘と共に参加 真矢コールで盛り上がった 圧巻のステージ 凄すぎるよね 病気だったなんて全く感じなかった」と振り返った。

さらに「東京ドームでの解散ＬＩＶＥ 復活の東京ドーム いろんなＬＩＶＥを観てきた 私も５６歳同学年 早過ぎだよね」と、同い年である真矢さんの早すぎる死を悼んだ。

続けて「我が父も５２歳で突然この世を去った ご家族の気持ちを考えると言葉が見つからない なんにも手につかないのよ そんな中でもいろいろとしなきゃいけないのよね」と、家族を思いやったうえで「すでに近親者で葬儀などを終えられたとのこと どうかご自愛ください 心からお悔やみ申し上げます 合掌」と追悼した。