ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２３日（日本時間２４日）にアリゾナ州スコッツデールでロッキーズとのオープン戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打で今オープン戦２度目のマルチ安打をマークした。チームは４―５で敗れた。

初回、３回と２打席連続空振り三振に倒れたが、６回一死無走者で５番手の右腕カステラーノに２球で追い込まれながら３球目、外角低めの８９・９マイル（約１４４・７キロ）のチェンジアップを捉え、ゴロで右前に運んだ。

８回無死一塁は６番手のマイナー左腕の９１・５マイル（約１４７・３キロ）の外角フォーシームをライナーで左翼に運び二塁打とした。オープン戦１０打席目で左腕との対戦は初だったが、長打をマークした。その後、代走を送られて退いた。試合後の村上の主な一問一答は以下の通り。

――試合振り返って

「しっかり打席に立つこともできましたし。そうですね。打席を送れたことが一番良かったです」

――３試合で１０打席立った

「試合勘はだいぶ戻ってきてます。しっかりとピッチクロックも合わせて打席に入ることもできている。すごくいい流れではきていると思います」

――左腕と初対戦。苦手意識は

「あんまりないですね」

――守備について

「もうやれって言われたところでやるだけなんで。しっかり練習して頑張りたいなと思いま」

――明日は試合に出ない

「いや練習もあるので、しっかり朝起きてトレーニングして、バッティングしてっていう感じになると思います」

――２安打の満足度は

「試合に出れたことが一番良かったですし、しっかり打席に立って、こうスピード感だったり、ピッチクロックの中でもこうしっかりとらわれることなく、自分の間でいけたので、それが良かったです」

――３打席目は追い込まれた

「いや、チェンジアップ多かったですし、ある程度頭に入ってたんで。それにしてもちょっとね、空振りもちょっと多いんで、これからもっともっと慣れてくれば、色々考えることも増えてくると思いますし、もっと頭を使いながらやっていければなと思います」

――そのピッチクロック対策

「いや、あんまりなんも考えてないです。普通に打席に立っている」

――アメリカ生活は

「まだでも２週間ちょっとしかいないので、日々、いろんなこと学びながら。充実した日々が過ごせていると思います」

――英語の勉強は

「あんまりしてないです。なんか頑張っていろんな単語覚えようとしてますけど、通訳さんに聞いたりとか、いろんな人と話す中で気になったワードとか自分で調べてはいはしてます」

――チームの環境作り

「コミュニケーションもそうですし、監督、コーチとの、やっぱコミュニケーションが一番ですね。やっぱりみんな喋りかけてくれたりとか、『日本語教えてくれ』って言ってくれたりとか、僕の拙い英語も聞こうとしてくれたりとか、そういったところですかね」