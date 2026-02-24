令和ロマン・くるま、MEGUMIとの交際報道受けコメント「アンスクリプテッドだなって感じ」周囲からの反応も語る
【モデルプレス＝2026/02/24】令和ロマンのくるまが、24日までに配信されたPodcast番組「令和ロマンのご様子」に出演。「週刊文春」にて報じられた女優のMEGUMIとの交際報道について言及した。
◆令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及
くるまは、オープニングで「今週色々ありまして、これだけ入っておかなきゃいけないので先に処理させてください」と前置きし「『CIAOちゅ〜るpresents オールねこ感謝祭！！ニャンにゃんオフ会2026』があったみたいですね」と相方・松井ケムリが出演した番組について触れつつボケると、ケムリからは「そんなわけないだろ！ニャンにゃんオフ会2026なわけないだろ！」「出れて嬉しかったけど！」とツッコミが飛んだ。
◆令和ロマンくるま「本当にアンスクリプテッドだなって感じ」
同番組についてトークした後に、ケムリから「あなたの恋愛！」と追求されたくるまは「な…なんですか…？」ととぼけた様子を見せつつ、「この1週間、ひと通りいろんな人にイジられてきましたけど『あなたの恋愛？』人のことイジるの初めて…？」とケムリの直球な問いに対して返答。そしてケムリは「あなたの恋愛が取り沙汰されていましたよ。報道があったから結構世の中お騒がせでしょ？」と話しつつ「この前、伊集院光さんにお会いした時に『あれだね、君の相方は話題に事欠かないね』って」と周囲からの声も明かすと、くるまは「本当にアンスクリプテッドだなって感じ」と語った。
お相手のMEGUMIは、自身がプロデュースを手掛けNetflixにて配信中の恋愛リアリティショー「ラヴ上等」が大きな話題に。さらに、2月16日には、NetflixがMEGUMIと、新作のアンスクリプテッド（“筋書きのない物語”）作品を複数制作し、独占配信していくことが発表されている。
くるまから「アンスクリプテッド」のワードが何度も飛び出したことから、ケムリは「ボケみたいにするなよ！お前のじゃないじゃん、相手方のギャグだから」と再びツッコミ。そして、「本当にありがとうございます。言ってくれているみたいですけど、嬉しい。皆のなんか…楽しい日常になればと思って…」と話していた。
また、報道後に連絡がきた芸能人を問われると「ZAZYさんから『今度皆から飯行こう』って…（笑）」と打ち明けつつ、ケムリからは「進捗あれば教えてください」と返していた。（modelpress編集部）
