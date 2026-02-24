俳優の香川照之さん（60）の長男で歌舞伎俳優の五代目 市川團子さん（22）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを披露した。

「人生で初めてランウェイ」

團子さんは「皆さま、こんにちは。市川團子でございます」と切り出し、ハイブランドのイベントに参加したことを報告。イベントのオフショットやランウェイを歩くショットを含む5枚の写真を投稿した。

團子さんは「高速道路の上に設置された魅力的な会場で、人生で初めてランウェイを歩かせていただき、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いラインが入ったネイビー系の色合いのニットのトップスに、グレーのインナー、ボトムをあわせた。1枚目の写真では横顔のショットを見せている。

この投稿には、「ファッションを楽しむしなやかさ」「本当に素敵でした」「またランウェイ歩いて下さいね」「素敵なお姿お披露目でした」「素晴らしい活躍」「輝いています！」「とてもとてもカッコよくて見惚れてました」といったコメントが寄せられていた。