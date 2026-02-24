トップからいきなり左肩を上げるのはNG？芯を喰うための「切り返しの順番」【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【ダウンスイングの勘違い2 肩回転の順序】トップからいきなり肩を上げるから芯に当たらない

肩のタテ回転が早いと体が起き上がる

「肩をタテに回して右上に上げていきましょう」といいましたが、このアドバイスをすると、アマチュアゴルファーの中にはトップからいきなり左肩を上げようとする人がいます。そうするとインパクト前に右肩が下がり、ダフリやトップが出やすくなります。

そうならないためにも、まずは左に踏み込むことが大事。頭と左肩が左下に動いてから肩をタテ回転させれば、右肩が下がってもボールを捉えることができます。胸骨がボールより先にあれば、ダフリ、トップは出ないのです。

これがアマ！エラーNG：トップから肩をタテ回転させると右肩が下がりボールに届かなくなる

【check】

タテ回転を意識しなければいけないが、体重が左に乗る前にタテ回転が始まると、右肩が下がりダフリやトップが出てしまう

これがプロ！対策OK：胸骨がボールを追い越してから肩のタテ回転をスタートさせる

【Point】胸骨を左に置くというのは全てのショットおける基本

【check】

切り返し～ダウンでは、右肩、右腰が左肩、左腰よりも高い状態のまま左下に踏み込み、それからタテ回転をスタートさせる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹