SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3

アユートは、AZLAブランドのイヤーピースとして、AirPods Pro 3専用の「SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3」を3月6日に発売する。6サイズあり、商品としては以下をラインナップする。価格は3,190円～4,290円。

AZL-XELASTECII-APP3-SET-L「M/ML/Lサイズ各1ペア」 4,290円 AZL-XELASTECII-APP3-SET-M「MS/M/MLサイズ各1ペア」 4,290円 AZL-XELASTECII-APP3-SET-S「SS/S/MSサイズ各1ペア」 4,290円 AZL-XELASTECII-APP3-L「Lサイズ2ペア」 3,190円 AZL-XELASTECII-APP3-ML「MLサイズ2ペア」 3,190円 AZL-XELASTECII-APP3-M「Mサイズ2ペア」 3,190円 AZL-XELASTECII-APP3-MS「MSサイズ2ペア」 3,190円 AZL-XELASTECII-APP3-S「Sサイズ2ペア」 3,190円 AZL-XELASTECII-APP3-SS「SSサイズ2ペア」 3,190円

単品サイズ2ペアと、中間サイズを含めた近接3サイズを1ペアずつパッケージングした3ペアの2種類をラインナップ。左右で耳道の大きさが異なるなどの際、微妙な調整をしやすくなっている。

AirPods Pro 3の性能をさらに引き出しつつ、より快適な装着を可能にするために3つの独自最新技術を投入。788人の外耳道分析と、数万に及ぶサンプルテストを含む多くの検証と知見を駆使し、素材や形状、実際の使用感まで研究して開発した。

素材は、精密技術を駆使した最高水準のプレミアムTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。体温で軟化して変形、吸いつくように耳道に沿って密着することで、耳道の特定部分に負担が掛かることが少なくなり、長時間快適に使用できる上、耳への高い保持力も得られるという。

XELASTEC IIのために開発したイヤーピース専用の完全カスタム仕様TPEとなり、通常のTPEよりも形状が崩れにくいのが特徴。

確実な密閉性を確保するため、「一体型アダプター設計」を採用。イヤーピースとAirPods Pro 3装着用の専用アダプターを一体構造として成形し統合。これにより着脱の容易性、イヤーピースだけの外れ防止、確実な密閉性の確保により没入感のある立体音響を実現している。

従来は、イヤーピースがアダプターのスロットに合うように固定用溝を形成し、挿入して固定していたが、装着中にアダプター部分がずれたり緩んだりして外れやすく、密閉性も落ちる問題があった。

新モデルでは、イヤーピースとアダプター構造を一体化設計し、イヤーピースがアダプター包み込むことで優れた保持力を実現。外れを防止し、密閉性も向上させた。

独自最新技術「可変厚設計」も採用。イヤーピース先端に向かって薄くなる独自のテーパード構造設計を進化させ、部分的に厚みを変化させることでさらなるフィッティング向上を実現。均一な厚さの標準的なイヤーピースとは異なり、テーパード構造設計は内耳側に向かって薄くなるため、スムーズな耳への挿入、快適性と密閉性能の両方を向上させている。

独自の「12Hヘキサゴンフィルター」を投入。TPE素材で一体成型されたフィルターで、従来のハニカム構造フィルターを進化。六角形と複数の幾何学形状を組み合わせた構造により、的確に異物の侵入を防ぎつつ音響伝達を最大化させた。