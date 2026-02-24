都市伝説の類いは、プロレス界にも存在する。例えば、〈アンドレ・ザ・ジャイアントは、札幌ビール園で飲み干した大ジョッキの最多記録を持っている〉については、当欄の取材で、残念ながら架空話と判明した（※1）。では、以下の情報はどうだろうか？

〈覆面レスラー、ミル・マスカラスの入場曲「スカイ・ハイ」は、日本のオリコン・ランキングで2位になったことがある〉。

たとえるならば、往年の人気番組TBS「ザ・ベストテン」で、1位の寺尾聡「ルビーの指輪」の次に、アントニオ猪木の入場曲「炎のファイター」（イノキ・ボンバイエ）がランクインするような一大事だが、果たして真相は？

マスカラス人気の実情も含め、こちらの真相に迫りたい（文中敬称略）。

千の顔を持つ男（出典：Public domain）

【懐かしい写真】弟のドスカラスとタッグを組み、スタン・ハンセンと闘う姿

「千の仮面」

“千の顔を持つ男”や”仮面貴族“の異名で知られるミル・マスカラスは1942年、メキシコ生まれ。プロデビューは65年で、6年後の71年2月18日に初来日を果たした。その日、マスカラスが降り立つ羽田国際空港（当時）には、100人を超える若い少年や青年ファンでゴッタ返した。実はマスカラスの人気は、リアルな初登場前から、日本では既に大爆発していたのである。

仕掛け人は、後のプロレス専門週刊誌「週刊ゴング」の編集人である竹内宏介。前身の「月刊ゴング」を創刊した1968年、先輩のプロレス記者から、マスカラスの噂を聞いたのだ。

「なんでも、試合ごとに、マスクを変える選手がいるらしい」

まさに“千の顏を持つ男”の通り名そのものだが（ミル・マスカラス自体、スペイン語で、「千の仮面」の意味）、元々、マスクマン好きだった竹内は、このコンセプトに参ってしまった。さっそく同年の「ゴング」9月号に、「ミル・マスカラスの謎」という3ページの記事を掲載すると、編集部に読者からのマスカラスの似顔絵や「もっと知りたい」と記された手紙がドッと到着。意を得た竹内は、それから件の初来日まで、「月刊ゴング」とその増刊号、さらには本誌の翌年発刊の「別冊ゴング」でも、マスカラスを特集し尽くした。

〈ミル・マスカラスのすべて〉（「月刊ゴング」1969年10月号）、〈その隠された正体を暴く！〉（「月刊ゴング」1969年6月号）などの特集記事はもとより、小説やカラーグラフを含めると、その数は「ゴング」創刊から約3年後の初来日までで、計47記事。毎号のようにマスカラスのピンナップが付録に付き、時にはポストカードやカレンダーが付くことも。来日前にもかかわらず、表紙になったこともあった。当時の同誌をたとえた、以下のフレーズは有名だ。

〈マスカラスのゴングか。ゴングのマスカラスか〉

そして、前述のように多くのファンに囲まれて日本に降り立ったマスカラスは、翌日、日本での第1戦を星野勘太郎とおこなった（後楽園ホール。プランチャで勝利）。立錐の余地のないほどのファンが詰めかけ、「過重積載なのか、エレベーターの1基が途中で壊れてしまっていた」とは、このときは少年ファンとして同試合を生観戦した、プロレス誌編集者の言葉である。

起爆剤として入場曲を

だが、以降、何度か来日するうちに、その人気は落ち着き、言い方を変えれば、陰りも見えて来た。理由の一つははっきりしている。1970年代半ばより、マスカラスが、自身の売りと言ってもいい、毎試合、マスクを変えるというルーティンを止めたのだ。原因は高まる人気に応じた西ドイツ遠征にあった（1974年）。同地でのプロレスは、同じ会場で何日も試合が続く、いわば大相撲形式であった。そこで主催者から、「毎試合、マスクを変えていては、前日に来た客も、『あれは誰だろう？』と思ってしまう」と提言され、それを受け入れたのだった。

沈む瀬あれば浮かぶ瀬ありか、そんな時期だった……マスカラスに入場曲「スカイ・ハイ」を付けようという動きとなったのは。

そもそも、1950年代の力道山の時代から、猪木、馬場が自分の団体を旗揚げする1970年代前半まで、プロレスラーが入場する際にテーマ曲はなかった。1974年9月、国際プロレスに来日したスーパースター・ビリー・グラハムの入場に「ジーザス・クライスト・スーパースター」を使用したのが、この嚆矢とされている。つまり、マスカラス人気が安定した1970年代半ばは、まだまだプロレスラーの入場時に曲を流すという考えが浸透していなかったのである。

そのきっかけは意外なところからだった。1976年12月、翌年2月にマスカラスが来日すると知ったテレビ局のディレクターが、マスカラスや他の参加選手を紹介する、予告映像を作って流そうとした。ところが、選手の映像は静止画が多く、どうにもアナウンサーのナレーションだけでは盛り上がらない。そこでBGMにイギリスのポップミュージックグループ、ジグソーの「スカイ・ハイ」を流すことにしたのである。

同曲は1975年に公開されたオーストラリアと香港の合作映画「The Man from Hong Kong」のテーマ曲ではあったが、曲自体がヒットし、日本でも同年10月にシングルとして発売された。翌年には日本で同映画が公開されたが、既に同曲が有名だったため、「スカイ・ハイ」と映画自体が改題されることに。この曲の使用に踏み切った日本テレビ「全日本プロレス中継」の梅垣進ディレクター（当時）のコメントが残る。

〈あの曲は博多に中継で行った時にディスコでかかっていて、それが何となく思い浮かんだんです〉（「アサヒ芸能」2021年2月25日号）

いざ曲を合わせると、空中殺法を十八番とするマスカラスのイメージにピタリと合い、そのまま入場曲としても使用することに。1977年2月19日、これが4度目の来日となるマスカラスのシリーズ第1戦で「スカイ・ハイ」がその入場とともに流れたのだった。

さらに、「全日本プロレス中継」はこの時期、土曜日の夜8時から放映されており、オリコン・チャートにも動きが見え始める。3月19日（土）に「ザ・デストロイヤーvsミル・マスカラス」が放映されると、「スカイ・ハイ」が、前週月曜日から日曜日までの売り上げを反映する3月21日（月）付のデータに12位で登場。同月28日付では4位に。そして翌週の4月4日付では2位に登り詰めたのだった（ちなみに1位はピンク・レディー「カルメン‘77」。3位はハイ・ファイ・セット「フィーリング」）。

以降、3位（4月11日付、4月18日付）、5位（4月25日付）と推移し、5月23日付を最後にベスト20内からは外れるも、その後も根強い人気でチャート100位以内には居すわり続け、最終的なベスト100内在位期間は、62週（約1年3か月！）、総売上枚数は、56万8240枚と、堂々の数字を残したのであった。つまり、冒頭の“都市伝説”は、紛れもなく真実だったのである。新たなマスカラス人気の拡大にも寄与し、いわばウィンウィンの関係に。

現に、レコード会社は、この数カ月後、それまで映画の1シーンで使われるハンググライダーの写真を使っていたジャケットを、フライング・クロスチョップをするマスカラスの写真に差し替え、上部には赤字で「仮面貴族ミル・マスカラスのテーマ」と大書。B面はジグソーの曲「ブランド・ニュー・ラブ・アフェアー」から、日本テレビのスポーツテーマ「スポーツ行進曲」に替えている。なお、このチャート・アクションからわかるように、洋楽のシングルとしてはこの年「スカイ・ハイ」が断然トップの売り上げで、発売元のテイチクレコードにはそれによる賞も授与された。

そして、マスカラス人気の横這いに気を揉んでいた「ゴング」からもアクションがあった。件の「ザ・デストロイヤーvsミル・マスカラス」（※会場は日大講堂）の大一番にあたり、竹内が日本のマスカラスのファンクラブに向け、こんなアイデアを出したのだ。

「マスカラスを、皆で作った騎馬に乗せて入場させてあげてはどうか？」

この頃、NHKの「紅白歌合戦」では、白組、紅組を応援する面々が、騎馬を組んで張り合うという趣向がよく見られた。そこから来たひらめきだったが、ファンクラブの面々に異論があろうはずがない。マスカラスとは既に懇意になっていた竹内がマスカラスに打診すると、こちらも快諾。このファンの騎馬によるマスカラスの入場は、その後の関東のビッグマッチで行われ、これまたマスカラス人気の新たな象徴となった。

また、マスカラスが新たに打ち出したファン・サービスがあった。それが、入場時にもう1枚マスクを被り、そちらのデザインは毎回変えるという手法だった。この、実戦では使わないオーバー・マスクは、海外の試合ではその都度、セコンドに渡していたが、日本では気前良く、ゴング前にファンに投げてプレゼント。「スカイ・ハイ」、ファンによる騎馬、そしてマスク投げの人気で、マスカラスはそれまで以上の人気者に。リング上でも大いに躍動した。

常にマスクを…

特筆すべきは、1977年8月25日、田園コロシアムでおこなわれたジャンボ鶴田との一騎打ちだ。フレッシュかつ、ダイナミックな展開に、“新時代の名勝負”とされ、この年の「年間最高試合賞」（東京スポーツ）も受賞。当時15歳の高田延彦が観戦、カメラに映り込んでいたり、これまた少年期（13歳）の川田利明はテレビ観戦し、「それまでのプロレスのドロドロとしたイメージが一新された」と振り返るほどのベストバウトだった。

また、2年後の1979年8月26日に行われた「夢のオールスター戦」では、ジャンボ鶴田、藤波辰巳と、“夢のアイドル・トリオ”を結成。マサ斎藤、タイガー戸口、高千穂明久（後のザ・グレート・カブキ）に勝利している。

以降、近年になってもレジェンドとして日本の興行に呼ばれ、衰えぬ人気を見せるマスカラス。そんな彼にとって、1970年代に続く80年代は、雌伏の時だったかも知れない。新日本から始まった“日本人レスラー同士の抗争”が全日本プロレスでも徐々に主流となり、試合にも、マスカラスに代表される華麗さではなく、何より先ず激しさが重用される時代となった。1981年に初代タイガーマスクがデビューし、よりハイスピードな動きでブームを起こしたことも、その威容に無関係だったとは言えないと思う。

83年11月に来日したマスカラスは、2年後の85年10月にも来日。当時のリングには長州力や谷津嘉章が跋扈していた。プロレス雑誌に、それらを表した1コマ漫画があった。暴れる長州や谷津の姿を見つめるマスカラスは、浦島太郎の恰好をさせられていた。

今世紀になってから、前出の竹内との知遇を得た筆者は、いくつもの貴重な話を聞いた。お気に入りだったのは、東京ドーム・ホテルの1階にあるカフェ。そこで、マスカラスの逸話も沢山聞いた。

「オフの時でもね、ホテルの部屋を出る時は、マスクを着けてるんですよね。それでエレベーターに乗って、先ず最上階のボタンを押す。そうして同乗者が全部いなくなると、マスクを脱いで、1階のボタンを押して、素顔で出て行く……。戻る時は逆で、素顔でエレベーターに乗って、最上階を押す。そして、全員がいなくなったらマスクを被って自室に帰るんです。というのはホテルの部屋番号を知っているマスコミやファンが、部屋の前で待っていたら素顔を見られてしまいますからね。部屋を出る時と入る時は、必ずマスカラスでなきゃいけないわけですよ」

中でも口ぶりが熱くなるのは自らが創刊した「ゴング」とマスカラスの関係に、話が及ぶ時だった。

「『ゴング』は最初、白黒だったんですけど、1969年2月号から最初の4ページだけカラーを導入したんです。そして、その年の8月号に初めてマスカラスのカラー写真を載せたら、それが売れに売れてね。お陰で我が社（日本スポーツ社）は初めて1泊の社員旅行が出来たんですよ！(笑)」

「マスカラスが初来日した1971年2月は忘れられません。というのはその月の1日に、我が社はそれまでの東京・神保町の10坪の仮事務所から、文京区白山の新社屋に引っ越せたんです！ 自分たちの城を構えることが出来たのも、マスカラスのお陰なんですよね……」

80年代より、マスカラスの来日は徐々に減っていった。しかし、逆に「ゴング」は繁忙状態に。めまぐるしく移り変わるプロレス界を追うため、1984年には週刊化し、そこからも疾走し続け、19年後の2003年12月、遂に「週刊ゴング」として1000号を迎えた。

記念すべき1000号の表紙には、額に「1000」の文字が縫い込まれた特別なマスクを被った男が、中央にデカデカと映っていた。

それは勿論、マスカラスだった（※2）。

※1：「デイリー新潮」2023年6月11日配信

※2：「1000が縫い込まれたマスクを被って欲しい」と要望したのはゴングのアイデア。だが、ゴング側が「そのマスクを被ってるところを、こちらがメキシコまで撮影に行きますから」とすると、マスカラスは固辞し、「俺がそちらに行くよ。俺にも祝わせてくれないか」と自ら来日したという。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約1年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が重版出来中。

