女子高生のＡＩ使用率、驚異の９割！「人には言えない悩み事を聞いてくれる」「恋愛相談」「人間より早く正確」などの声
１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役高校生を対象に実施した「あなたは日常的にＡＩを使っていますか？」というアンケート調査の結果を公開。「使う」と答えた割合は、女子高生で約９割、男子高生で約７割となった。
【女子高生が「使っている」理由＝回答者の８９．９％】
「勉強のわからないをなくすため」
「答えがないテキストの答え合わせや英作文の添削に使用している」
「文章の生成やイメージ画像の生成に使っている」
「生成ＡＩと学問の相性は抜群なので」
「自分の考えがまとまらない時に活用してます」
「人には言えない悩み事とかを聞いてくれたりするから」
「人間よりも早く正確な回答を出してくれるから」
「自分の考えの質を高められるから」
「服のコーディネートとかを聞いてもらったりする」
「交通手段を調べるために使ったりする」
「調べてもなかなか出てこない内容を調べる時に便利だから」
「恋愛相談をするため」
【女子高生が「使わない」理由＝回答者の１０．１％】
「怪しい」
「ＡＩが真実か分からないから」
「まだ少しＡＩは怖い」
【男子高生が「使わない」理由＝回答者の３０．２％】
「あまり必要性を感じないから」
「参考にならないから」
「ツールとしての信用が個人的に低いから」
「自分自身の思考を大切にしたいから」
「自分の言葉で考えるのが好きだから」
【男子高生が「使っている」理由＝回答者の６９．８％】
「今すぐ知りたいことがすぐ知れるから便利」
「知りたいことがすぐ分かるから」
「文章作成に使っている」
「学習のための調べ物や課題に用いるため」
「相談したい時に使っている」
「悩みの相談相手」
「カラオケで高得点出すためなどの方法を調べる」
「ゲームとかインスタ、ＴｉｋＴｏｋをよく使うから」