１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役高校生を対象に実施した「あなたは日常的にＡＩを使っていますか？」というアンケート調査の結果を公開。「使う」と答えた割合は、女子高生で約９割、男子高生で約７割となった。

【女子高生が「使っている」理由＝回答者の８９．９％】

「勉強のわからないをなくすため」

「答えがないテキストの答え合わせや英作文の添削に使用している」

「文章の生成やイメージ画像の生成に使っている」

「生成ＡＩと学問の相性は抜群なので」

「自分の考えがまとまらない時に活用してます」

「人には言えない悩み事とかを聞いてくれたりするから」

「人間よりも早く正確な回答を出してくれるから」

「自分の考えの質を高められるから」

「服のコーディネートとかを聞いてもらったりする」

「交通手段を調べるために使ったりする」

「調べてもなかなか出てこない内容を調べる時に便利だから」

「恋愛相談をするため」

【女子高生が「使わない」理由＝回答者の１０．１％】

「怪しい」

「ＡＩが真実か分からないから」

「まだ少しＡＩは怖い」

【男子高生が「使わない」理由＝回答者の３０．２％】

「あまり必要性を感じないから」

「参考にならないから」

「ツールとしての信用が個人的に低いから」

「自分自身の思考を大切にしたいから」

「自分の言葉で考えるのが好きだから」

【男子高生が「使っている」理由＝回答者の６９．８％】

「今すぐ知りたいことがすぐ知れるから便利」

「知りたいことがすぐ分かるから」

「文章作成に使っている」

「学習のための調べ物や課題に用いるため」

「相談したい時に使っている」

「悩みの相談相手」

「カラオケで高得点出すためなどの方法を調べる」

「ゲームとかインスタ、ＴｉｋＴｏｋをよく使うから」