韓国プロ野球界で超大型契約が締結された。ハンファ・イーグルスの盧施煥（ノ・シファン）内野手（25）が球団と11年総額307億ウォン（約32億9000万円）で契約を延長した。

前日23日に球団が契約延長を発表。韓国プロ野球（KBO）歴代最長および最大規模の契約となった。また、契約内容として26年シーズン終了後にポスティングシステムを使って、メジャー移籍が可能な条項も付いている。ただ、海外進出はMLBに限られている。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」によると、韓国球界で10年以上、200億ウォンを超す大型契約はこれまでになかったといい「これほど破格の条件の契約が出ると予想した者はほとんどいなかった」「歴史を変える希代の事件だ」と驚きの声をまじえて、大型契約を報じた。

ノ・シファンは2019年に1軍デビューを果たし、昨季は144試合で打率・260、32本塁打、101打点。KBO通算830試合で打率・264、124本塁打、490打点を記録している。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも韓国代表でメンバー入りしており、中軸を任される可能性が高い。

今シーズン終了後にFAになる予定で、球団が看板打者を手放さないよう先に手を打った形となった。

「スポーツ朝鮮」は「ハンファがノ・シファンとの超大型契約で市場の勢力図を完全に変えてしまった。今後、FAとなる若い大物選手たちは、ノ・シファンを基準とする可能性が高まった」と指摘。24年にトリプルスリーを達成したKIAの金倒永（キム・ドヨン）や昨秋の侍ジャパンとの強化試合で2試合連続本塁打を放ったKTウィズの安賢民（アン・ヒョンミン）らの今後に影響を与える可能性があると記した。両選手はノ・シファンとともにWBC韓国代表に選ばれている。

11年総額30億円超の契約を結んだノ・シファンがWBCでどのような活躍を見せるのか、注目だ。