芸能事務所エイベックスは24日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで社員が逮捕されたことについてコメントを発表した。

公式サイトでは「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」と言及。「現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と伝えた。最後に「皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

23日、警視庁薬物銃器対策課は会社役員で人気音楽グループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人を現行犯逮捕した。

捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県のホテルの一室でコカイン1袋を所持した疑い。XGはワールドツアーを開催中で、前日22日には名古屋公演を開催。酒井容疑者も同行しており、公演後の逮捕となった。部屋からは他にも、コカイン4袋や乾燥大麻とみられるものが入った袋が見つかった。他に逮捕されたのはエイベックスの社員2人と、XGが所属する事務所「XGALX」の自称ミュージックプロデューサー、キム・マイケル・チョン容疑者（39）。