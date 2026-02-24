アメリカがイランへの軍事的圧力を強める中、軍の制服組トップが攻撃に懸念を示したとアメリカメディアが報じました。トランプ大統領は報道を否定し、自らが決断をすると強調しています。

ロイター通信によりますと、アメリカが中東に派遣した2隻目の原子力空母「ジェラルド・フォード」がギリシャに到着しました。こうした中、ニュースサイト「アクシオス」は23日、アメリカ軍の制服組トップ、ケイン統合参謀本部議長がトランプ大統領に対し、イランを攻撃すれば長期的な紛争に巻き込まれる恐れがあると助言したと伝えました。

また、ワシントン・ポストも、ケイン議長がアメリカの武器の備蓄がイスラエルやウクライナへの支援で大幅に減少していることから、イランへの大規模攻撃は困難に直面すると警告したと伝えています。

トランプ大統領は23日、SNSで「ケイン氏が反対しているとの報道があるが100パーセント誤りだ」と投稿し、「決断を下すのは私だ」と強調しました。その上で、イランとの核協議が合意に至らなければ、「イランとイランの国民にとって非常に悪い日となる」などと軍事行動を示唆して圧力をかけました。