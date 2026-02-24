BLACKPINKのYouTube（ユーチューブ）登録者数が24日までに、1億人を突破した。大台に乗ったのは、世界のアーティストの中で初めて。1億登録者を突破したことで、YouTubeから「レッドダイヤモンドクリエイターアワード」が送られた。韓国メディアが報じた。

契約する企業のYGエンターテインメントは22日「BLACKPINKは20日午後7時31分に、全世界のアーティストとして初めて登録者数1億人を達成した」と発表した。

16年6月にチャンネルを開設して以来、9年8カ月で大記録を達成した。韓国メディアのアジアトゥデーは24日「BLACKPINKは20年7月、非英語圏アーティストとして初めてYouTubeの登録者数トップ5に入った。その後、アリアナ・グランデ、エミネム、エド・シーラン、マシュメロ、ジャスティン・ビーバーら、有名なポップスターを次々と追い越し、21年9月には世界のアーティスト1位に輝き、現在もその地位を守っている」と詳報した。

これまで「DDU−DU DDU−DU」「Kill This Love」など、これまで公式チャンネル内の9本の動画が、YouTubeで10億回超えの「ビリオンビュー」を達成した。また、初公開後24時間以内に最も再生回数を記録したミュージックビデオ上位10本のうち、3本を保有している。

これまで、合計50本の1億ビュー以上のコンテンツを発表している。公式YouTubeチャンネルの累計再生回数は411億回に達しており「YouTubeで最も多くの再生回数を記録したバンド」としてギネスに公式登録されている。