【幻冬舎コミックス 2月新刊7冊】 2月24日発売

「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（14）」

幻冬舎コミックスは2月24日、「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（14）」、「後宮真贋判定人（1）」、「元ヤン執事はワガママ主人をしつけたい」、「餌付けした囚われの騎士の××が強すぎて無理です」ほか、合計7冊のコミックスを発売した。

著：揚立しの氏

価格：847円

ISBN：9784344857131

【内容紹介】

ついご飯をつくりすぎてしまうＯＬ・荻野とそんな荻野のご飯が大好きな新社会人・平瀬。友人の成田とちほの、会社の上司である川森と同期の辻…それぞれが居心地のいい関係性になっていくのを目の当たりにした荻野は、前よりずっと晴れやかな気持ちで「一緒に住みませんか」と再び平瀬に相談することに。“お隣さん”ではなくなる期待と不安もあるけれど、二人ならきっと今まで以上に楽しくなるはず――。 お隣同士から始まった荻野と平瀬の“大切な人とおいしいを分け合う”物語堂々完結!!

「後宮真贋判定人（1）」

原作：おにぎり1000米

作画：ヤタカ氏

価格：836円

ISBN：9784344857193

【内容紹介】

律詮国飛輪で、骨董と書写の店「凍蝶」を営む芒（ノギ）は、上得意の貴族・秀青から後宮の“真贋判定人”になるよう依頼される。後宮は数年前に亡くなった先代王が贅を尽くしていたが、当代律詮王はいずれ廃したいと考えているため現在は規模を縮小している。しかし後宮に残る先代王の妃たちのもとには、怪しげなものを売りつける商人がひっきりなしにやってくるため、禍の種になりかねないと王は危惧しているという。そのため、文書だけでなく、さまざまな事柄の真贋や欺瞞を見抜く能力があると評判の芒に白羽の矢がたったのだ。宮城に出向くことになった芒は、任官先を探している風狼という青年と出会い、様々な謎や不思議な出来事に挑むことに?

「蜜月じかけの夜伽番 ～異界の皇子と千一夜～（1）」

著：千々 千斗梨氏

価格：836円

ISBN：9784344857209

【内容紹介】

16歳の誕生日前日、花夜（カヤ）は家の風習で課された儀式から逃れる思いで、とあるカフェを訪れる。出されたハーブティを口にすると何故か聞こえてきた声に導かれ、不思議な気配のする扉を開けてしまう。扉の先には一人の青年がいて、「きみは異都の乙女だろう？ ぼくをそっちへ連れていってくれ」と花夜を抱きしめる。驚きながらも扉を開けようとしたが開かない。そこに、青年は追手に捕らえられて連れ戻される中、「佳月（カゲツ）」と名乗る。しかも追手からは「桂月皇子」と呼ばれていていることに驚く花夜。帰る術をなくした花夜は、自分のいた世界（この世界にとっての異世界）を語る桂月皇子の夜伽番として、仕えることになり……?

BL「元ヤン執事はワガママ主人をしつけたい」

著：柚谷晴日氏

価格：880円

ISBN：9784344857155

【内容紹介】

元ヤンゆえのど根性でブラック企業の社畜として働いていた歩だったが、突然の会社倒産により住むところも失い路頭に迷っていたところ、困っていた老人を助けた縁で資産家の館で執事として雇ってもらえることになった。歩が仕えることになったのはその家の御曹司・凌久。ワガママ放題に育った高校生の凌久は、初めは歩に反発していたものの、あれこれと世話を焼かれるうちに、なぜか「自分のことを好きだから歩はこんなに俺を見守っているのか」と誤解してしまい…!? ド直球元ヤン執事×初心なワガママ御曹司のわちゃわちゃラブコメ！

BL「餌付けした囚われの騎士の××が強すぎて無理です」

著：土田はる氏

価格：902円

ISBN：9784344857148

【内容紹介】

ひょんなことから異世界の牢屋にアクセスした斗碧（とあ）が出会ったのは、食欲を満たすと性欲が何倍にもなって襲ってくる呪いにかかった騎士。そうとは知らない斗碧が、目の前の餓死寸前の騎士を放っておけず無理やりうどんを食べさせたところ、突然発情した騎士に押し倒されてしまい? 恋と食欲のもぐもぐ異世界BL、開幕！

BL「リワードアンドパニッシュメント（1）」

著：桃ムムム氏

価格：847円

ISBN：9784344857179

うさんくさい青年×不運で不憫な青年 人生のどん底からエロボイス声優に!?

【内容紹介】

家族のために借金の返済に追われ、人生を楽しめず疲れ果てていたイチを救ってくれたのは、ちゃらくて怪しげな関西弁の青年・シキだった。命の恩人でもあるシキの勢いと報酬の良さに負け、半ば投げやりな形でエロ同人ボイスに挑戦することになったイチ。おしりをいじられるのも、エッチな音声を録るのも初めてなのに身体が反応しまくっちゃって? シキに触れられるのが癖になっちゃったイチは、気がつかないうちにどんどん深みにハマっていき――…？

BL「腐男子たちはBLしたい！」

著：御々氏

価格：902円

ISBN：9784344857186

【内容紹介】

こたとるいは会社の同期で隠れ腐男子。 BL漫画の感想会をするくらい、こよなくBLを愛しているふたりにいつもと違うハプニングが…！エッチすぎる新作の内容に互いに下半身がギンギンに反応しちゃったところ、こたに片思いをしていたるいは千載一遇のチャンスを逃すまいと、カラダの関係だけでも繋がりたい！とこの状況を利用しようとするけど？ おとなしいと思っていた、るいの小悪魔ぶりに、こたもびっくり!? 腐男子同士のすれ違い、じれあまラブ！