２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円８６銭前後と前週末２０日午後５時時点に比べ６０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円５４銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１５４円５０銭台で推移していたが、東京株式市場で日経平均株価が上昇して始まると、ドル高・円安方向に振れ午前１０時にかけ１５４円８０銭台に上昇した。米連邦最高裁は２０日、米政権が発動した相互関税などに対して違憲判決を下した。これに対しトランプ大統領は同日に新たに１０％の関税を課すことを発表、更に２１日にはＳＮＳで１５％に引き上げることを明らかにした。市場にはトランプ関税の先行き不透明感が強まったが、この日の日経平均株価が上昇して始まったことも好感され、リスク回避姿勢が後退するなかドル買い・円売りが優勢となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７８８ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS