ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ<8946.T>がストップ高カイ気配となっている。同社は２０日取引終了後、将来の事業展開に備えて定款に新たな事業項目を追加すると発表しており、これが材料視されているようだ。



追加するのは「ブロックチェーン基盤技術及び関連ソリューションの研究、開発、提供」「暗号資産・セキュリティトークンの発行、売買、保管並びに関連サービス」「Ｗｅｂ３．０に基づくプラットフォームの企画、開発、運営およびトークノミクス設計・スマートコントラクト監査」。また、今後の機動的な資本政策の柔軟性を確保し、将来の成長戦略の推進や財務基盤の強化に備えるため、現行の発行可能株式総数を変更し、発行枠を拡大するとしている。なお、定款変更のための定時株主総会を３月２７日に開くという。



出所：MINKABU PRESS