アクセルＨＤがＳ高カイ気配、防衛省事業実施会社と衛星画像データ取得の委託契約締結◇

アクセルスペースホールディングス<402A.T>はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６５７円でカイ気配となっている。子会社のアクセルスペースが前週末２０日、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」について同省と事業契約を締結した特別目的会社トライサット・コンステレーション（東京都新宿区）らと、光学衛星画像の納入に関する衛星画像データ取得業務等委託契約を締結したと発表しており、好感した買いを引き寄せている。



衛星コンステレーションの整備・運営等事業はスタンド・オフ防衛能力の確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーションの構築を目指すＰＦＩ事業。トライサット・コンステレーションを設立した三菱電機<6503.T>とスカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>、三井物産<8031.T>の３社が、アクセルスペースやＳｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>、ＱＰＳホールディングス<464A.T>子会社のＱＰＳ研究所などとともに落札した。アクセルスペースは同事業に唯一の光学画像提供者として参画するという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS