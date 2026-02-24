「最悪の場合、シーズン絶望になる」負傷交代の25歳日本人、長期離脱の可能性を地元メディアが伝える「手術を必要としなくても…」
今冬にチャンピオンシップ（イングランド２部）のブリストル・シティからハルに期限付き移籍した平河悠に長期離脱の可能性があるようだ。
現地２月21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場した平河は、57分に負傷交代。試合後にハルのセルゲイ・ヤキロビッチ監督が「ユウは足首を捻った。検査を受ける」と明かしていた。
そんななか、ハルの地元メディア「Hulldailymail」は、25歳日本人の状態について次のように報じる。
「ハルは今週後半に検査を行い、平河の問題の深刻さを確かめる予定だ。最悪の場合、手術が必要となり、そうなればシーズン絶望になるだろう。手術を必要としない場合でも、捻挫した足首の状態から判断すると、約６週間の離脱となる見込み。４月まではプレーできないだろう。これは昇格を目ざすチームにとって大打撃だ」
平河の怪我が深刻でないことを祈る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
現地２月21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場した平河は、57分に負傷交代。試合後にハルのセルゲイ・ヤキロビッチ監督が「ユウは足首を捻った。検査を受ける」と明かしていた。
そんななか、ハルの地元メディア「Hulldailymail」は、25歳日本人の状態について次のように報じる。
「ハルは今週後半に検査を行い、平河の問題の深刻さを確かめる予定だ。最悪の場合、手術が必要となり、そうなればシーズン絶望になるだろう。手術を必要としない場合でも、捻挫した足首の状態から判断すると、約６週間の離脱となる見込み。４月まではプレーできないだろう。これは昇格を目ざすチームにとって大打撃だ」
平河の怪我が深刻でないことを祈る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…