「まだ完全に復活していない」約２か月間ノーゴール。“不調”の上田綺世にファン・ペルシ監督が求めることは？ 「彼に必要なのは…」
現地２月22日に開催されたオランダリーグ第24節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは、テルスターとホームで対戦。２−１で逆転勝利した。
この一戦に先発した上田は好機を活かせず、無得点のまま62分に交代。昨年12月６日の第15節・ズウォーレ戦（４−０）で４得点を挙げて以来、およそ２か月間ノーゴールが続いている。
クラブの専門サイト『FR12.NL』によれば、そんな得点から遠ざかる日本代表FWにロビン・ファン・ペルシ監督が言及。「今日はこれまでの試合より少し良くなっていた」と切り出し、こう話す。
「彼はいくつかのチャンスを得たが、好調時ならより冷静な選択ができていただろう。特に後半の（59分の）シュートシーンでは、彼が（ダイレクトで）打ったのは理解できる。ただ、もし好調のアヤセなら、一度ボールを収めて、シュートを我慢し、そこから判断していただろう。そういうプレーを見ると、彼がまだ完全に復活していないと分かる」
それでも、チームの勝ち越し弾の場面では、相手を背負いながらボールをキープし、起点となった。指揮官は、そういったゴール関与の重要性を強調する。
「守備から美しく組み立てた我々のゴールでは、彼が上手くボールを収め、ハイス（・スマル）にパスをした。アヤセは連係プレーにおいて大事な役割を果たした。私はもっとそういう姿を見たい。彼に必要なのは、（得点の）局面に関わることだ」
チームは次節、現地３月１日に敵地でトゥエンテと相まみえる。上田は今度こそゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
