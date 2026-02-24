およそ２か月間ゴールから遠ざかっている上田。（C）Getty Images

写真拡大

　現地２月22日に開催されたオランダリーグ第24節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは、テルスターとホームで対戦。２−１で逆転勝利した。

　この一戦に先発した上田は好機を活かせず、無得点のまま62分に交代。昨年12月６日の第15節・ズウォーレ戦（４−０）で４得点を挙げて以来、およそ２か月間ノーゴールが続いている。

　クラブの専門サイト『FR12.NL』によれば、そんな得点から遠ざかる日本代表FWにロビン・ファン・ペルシ監督が言及。「今日はこれまでの試合より少し良くなっていた」と切り出し、こう話す。

「彼はいくつかのチャンスを得たが、好調時ならより冷静な選択ができていただろう。特に後半の（59分の）シュートシーンでは、彼が（ダイレクトで）打ったのは理解できる。ただ、もし好調のアヤセなら、一度ボールを収めて、シュートを我慢し、そこから判断していただろう。そういうプレーを見ると、彼がまだ完全に復活していないと分かる」
 
　それでも、チームの勝ち越し弾の場面では、相手を背負いながらボールをキープし、起点となった。指揮官は、そういったゴール関与の重要性を強調する。

「守備から美しく組み立てた我々のゴールでは、彼が上手くボールを収め、ハイス（・スマル）にパスをした。アヤセは連係プレーにおいて大事な役割を果たした。私はもっとそういう姿を見たい。彼に必要なのは、（得点の）局面に関わることだ」

　チームは次節、現地３月１日に敵地でトゥエンテと相まみえる。上田は今度こそゴールを奪えるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「日本サッカー界の悲劇だ」日本代表に届いた“公式発表”に韓国メディアもざわつく「状態は深刻だった」

 