AFCが最新の“クラブ力ランキング”を発表！日本は何位？ ３位が韓国、４位がUAE。Jリーグ勢がACLEリーグステージの上位独占
アジアサッカー連盟（AFC）が２月23日、「AFC男子クラブ大会2025-26シーズン中間ランキング」を発表した。
これは国別のランキングで、直近のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）、アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）、アジアチャレンジリーグの成績を反映したもの。大型補強を敢行し、国際大会で結果を残しているサウジアラビアが首位をキープした。
２位が日本、３位が韓国、４位がUAEというのも変わらなかった。
Jリーグ勢はACLEで上からFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島とリーグステージの１位から３位を独占。ACL2においても、グループFを６戦全勝で通過したガンバ大阪がベスト８進出を決めている。首位のサウジアラビアとは13.243ポイント差。今後さらに結果を残し、FIFAランキング同様にアジアトップに立ちたいところだ。
「AFC男子クラブ大会2025-26シーズン中間ランキング」のトップ10は以下の通り（括弧内はポイント／FIFAランキング）。
１位 サウジアラビア（122.195／61位）
２位 日本（108.952／19位）
３位 韓国（85.584／22位）
４位 UAE（74.253／68位）
５位 イラン（68.918／21位）
６位 カタール（64.501／56位）
７位 タイ（58.721／96位）
８位 中国（49.483／93位）
９位 オーストラリア（46.678／27位）
10位 ウズベキスタン（46.658／52位）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
