甲本ヒロト×内田勘太郎によるブルースユニット“ブギ連”初ライブアルバム『ブギる心』発売決定
甲本ヒロト（歌・ハーモニカ）と内田勘太郎（ギター）によるユニット、ブギ連の初のライブアルバム『ブギる心』が6月3日にリリースされることが決定した。
■2ndツアー京都磔磔公演から選りすぐり楽曲を収録！
2019年に結成されたブギ連は、ここまでストレートブルースな日本語アルバムは今までなかった!? と言えるほどの真のブルースアルバム『ブギ連』をリリース。それを引っ提げて行った、ふたりというシンプルな編成からは想像を超える迫力と熱量が溢れたライブは大きな話題を呼んだ。
その後、約5年ぶりに2ndアルバム『懲役二秒』をリリースし、東京、名古屋、京都、大阪、福岡を回るライブツアー『ブギ連LIVE「第2回 ブギる心」』を開催した。
今回リリースが決定したブギ連初のライブアルバム『ブギる心』は、そのライブツアーの京都磔磔公演から選りすぐり楽曲をセレクト。未発表の「ブギ連ジャイブ＃1」に加え、アルバム表題曲「ブギ連」「懲役二秒」他、全7曲が収録される。
ボーカル、ハーモニカとギターのシンプルな編成にも関わらず濃密な演奏と、予測不能な即興性は、その日のステージでしか鳴らない音。観客との掛け合いにより生まれる一体感を味わえる必聴作だ。
今回、表紙ジャケットは甲本ヒロトがアートワークを担当。CDアルバム、完全生産限定12インチアナログ盤を同時リリース。アナログ盤は1960年代フリップバックE式盤を可能な限り再現し、180g重量盤を採用している。
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『ブギる心』
