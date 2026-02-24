miwa、新曲がキリン“晴れ風ACTION”×『THE FIRST TAKE』タイアップに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miwaの新曲が、キリン“晴れ風ACTION”×『THE FIRST TAKE』のタイアップに決定。3月上旬に『THE FIRST TAKE』で初披露となる。

■自身の代表曲「片想い」を意識した一曲

2月28日に、デビュー15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎えるmiwa。そんなメモリアルイヤーを締め括る新曲は、キリン“晴れ風ACTION”×『THE FIRST TAKE』のタイアップ曲として書き下ろされた。

2024年4月に発売された“キリンビール 晴れ風”は、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩（桜・花火）を守り、そこに集う人々の笑顔を未来に繋げることを目指す取り組み『晴れ風ACTION』を通じて、多くのユーザーから共感を得ており、初年度から売上本数2億本突破の大人気商品。

今回、桜の楽曲を歌ってきたアーティストとともに、桜保全活動を広めるために、『晴れ風ACTION』は『THE FIRST TAKE』とコラボレーションを実施。『晴れ風ACTION』に共感したmiwaが、3月上旬に『THE FIRST TAKE』へ特別出演し、桜への想いを込めた新曲を歌唱する。

配信リリース日や、『THE FIRST TAKE』での新曲公開日など、さらなる詳細は追って発表される。

