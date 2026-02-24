24日11時現在の日経平均株価は前週末比420.87円（0.74％）高の5万7246.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1076、値下がりは473、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を233.98円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が55.82円、イビデン <4062>が47.33円、ファナック <6954>が28.41円、住友電 <5802>が24.97円と続く。



マイナス寄与度は166.86円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が25.44円、ベイカレント <6532>が23.03円、コナミＧ <9766>が16.55円、良品計画 <7453>が10.7円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維と続く。値下がり上位には銀行、情報・通信、保険が並んでいる。



※11時0分6秒時点



株探ニュース

