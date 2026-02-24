国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第9週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計14人がトップ100入り

女子シングルスでは、日本勢トップの張本美和（木下グループ）が6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と変わらず、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位をキープし、大藤沙月（ミキハウス）も前週と変わらず12位を維持。長粼美柚（木下アビエル神奈川）も16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）が1つ順位を上げて21位に浮上。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は前週と変わらず23位となっている。

横井咲桜（ミキハウス）は変動なしの28位。平野美宇（木下グループ）は1つ順位を上げて33位に上昇した。芝田沙季（日本ペイントグループ）、赤江夏星（日本生命）もそれぞれ1つ順位を上げ、35位、41位につけている。

また、出澤杏佳（レゾナック）は2つ順位を下げて86位。笹尾明日香（日本生命）は1つ順位を上げて99位に浮上した。日本女子は計14選手がトップ100入りを果たしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月23日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

12位（-）：大藤沙月

16位（-）：長粼美柚

21位（↑ 22位）：佐藤瞳

23位（-）：木原美悠

28位（-）：横井咲桜

33位（↑ 34位）：平野美宇

35位（↑ 36位）：芝田沙季

41位（↑ 42位）：赤江夏星

86位（↓ 84位）：出澤杏佳

99位（↑ 100位）：笹尾明日香