海外ぼっち旅のリアル！今までありそうでなかった海外旅行の切ないバッドエンドを描いた漫画シリーズ【作者に聞いた】
海外を旅するなら、そこでしか得られない体験や光景を求めるもの。けれど、いつでも劇的なエピソード、うれしいことばかりに出くわすわけではもちろんないもので……。
五箇野人(@gokayajin)さんが2024年から、ネット上で公開を始めた「そんな日もある。」シリーズでは、会計をしたいのにレジの店員が長電話でほったらかしにされたり、宿泊者同士の距離が近いドミトリーで自分だけ蚊帳の外に置かれてしまったりと、がっかり・しょんぼりしてしまうような小さな出来事を淡々と描いている。タイトルどおり「そんな日もあるよ」と言いたくなるような同シリーズをスタートした想いを、作者の五箇野人さんに訊いた。
作者の五箇野人さんは今作「そんな日もある。」について「世の中の理不尽を『そんな日もあるかぁ』と笑ってしまう。というのが、お届けしたい軸のメッセージ」と話し、「今までの旅日記では喜怒哀楽でいうと『喜、楽』をずっと描いてきたので、『怒り』『哀しみ』というと大げさですが、『怒、哀』を描けないかなと以前から考えていて、今回のような形に落ち着きました」と制作の経緯を話してくれた。
作中では、旅先のドミトリーで他の宿泊客が自然と仲良く集まっているなか、誘われずに疎外感を味わったり、レジの前で待っているときに女性店員が長電話をやめず、延々と待たされるといった、旅の途中で出会う些細な出来事を淡々と描き、読者の共感を呼んでいる。
これまでの旅日記などの作品と制作の違いについて聞くと「軽いエピソードですが一応バッドエンドなシリーズですので、優しい雰囲気のカラーにして暗くなりすぎないようにしつつ、1ページにコマとセリフを詰め込む旅日記とは対照的に、なるべく少ないセリフで描きたいなと意識して進めています。いろんな面で旅日記の逆に振れたらなぁと考えています」と話してくれた。
五箇野人さんは最後に「日本での暮らしの中でもいろんな考えや習慣の人がいるので、読者さんも生活の中でネガティブな感情になるときもあると思いますが、このマンガを通していい意味で気楽になれるお手伝いができたらなぁと思っています」とメッセージを送った。
楽しいことばかりではない旅の現実を、カジュアルに描いた作品。気になる人はぜひチェックをしてみて！
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
