ホワイトハウス南庭で記者団に応じるトランプ米大統領＝1月16日/Samuel Corum/Sipa USA/AP

（CNN）SSRSが実施したCNNの世論調査で、無党派層におけるトランプ米大統領の支持率が過去最低を記録した。今年後半に行われる中間選挙を前に、共和党にとって憂慮すべき指標がまた一つ増えた形だ。24日には一般教書演説が行われる予定。

トランプ氏の政策優先事項が適切だと回答した米国民はわずか32%で、国の特に重要な課題に十分な注意を払っていないとの回答は68%に上る。これは、1期目、2期目の在任期間を通じて、この質問に対する最も否定的な回答となった。また、トランプ氏の政策は国を正しい方向ではなく間違った方向に導くと回答した人は61%対38%となっている。全体での支持率も36%にとどまっている。

この結果は、大統領が今後取り組むべき課題の大きさを示唆している。

トランプ氏が昨年ホワイトハウスへ復帰して初めて議会で演説するにあたり、CNNが行った世論調査では支持率が同氏の在任期間で最高の48%に達した。しかしその後、主要人口統計グループ全てで支持が低下しており、共和党保守派で大学を卒業していない白人層が、トランプ氏に対して好意的な見方をしている数少ないグループの一つとなっている。

支持率の低下が最も大きいグループは中南米系米国人で19ポイントの低下、45歳未満では18ポイントだった。無党派層では過去1年間で15ポイント下落し、26%となった。これは、1期目、2期目の在任期間を通して最低の水準だ。

米国民が一般教書演説で聞きたいことは経済と生活費

今回の世論調査で共和党支持者の間では49%という高い支持率を記録したが、昨年の議会演説直後の64%からは低下し、2期目で初めて50%を下回った。

一般教書演説でトランプ氏に最も取り上げてほしい問題を尋ねたところ、57%が経済と生活費を挙げた。これは、移民、民主主義の現状、医療政策、犯罪、外交政策などの個別テーマに焦点を当ててほしいと回答した人の4倍以上にあたる。経済問題に触れてほしいと答えた割合は、民主党支持者では半数、無党派層で56%、共和党支持者では65%に上った。

トランプ氏の支持率は、昨秋以降40%を下回って推移している。現在は36%で、不支持は63%。トランプ氏の職務遂行能力に強い不支持を表明している人はほぼ半数にのぼり、強く支持している人は19%にとどまる。

CNNの世論調査は、SSRSが2月17日から20日にかけて、無作為に抽出された全国の成人2496人を対象にオンラインで実施した。全サンプルの結果の標本誤差はプラスマイナス2.5パーセントポイント。