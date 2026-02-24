枯れた原因は「過保護」かも!?初心者が育てる観葉植物の“あるある”な症状と正しい対処法【いざ、100均ガーデニング】

観葉植物を育ててみたいけれど、広い庭も知識もないし費用もかかりそう…。



そんな風に尻込んでいるビギナーは100円ショップをのぞいてみては？



最近ではさまざまな植物や便利な道具が充実。リビングやベランダのスペース、必要な予算はほんの少しでOK！



数々のメディアに出演する熱帯植物栽培家・杉山拓巳さんに、100円ショップを活用して豊かなガーデニングライフを送るノウハウを伝授してもらう。

過保護はNG

観葉植物を育て始めの初心者は、枯らせてはかわいそうとつい過保護になって何をするにも極端になりがち。

“土を湿らせたままだとよくないので乾燥させましょう”と聞けば、カリカリに乾くまで水やりをしない。反対に、“水を切らさないように”と聞くと毎日のように水をやってしまう。どちらも極端すぎます。

植物にとって“極端”は、成長するうえでの大敵！

初心者が育てている植物に元気がない場合、大抵なにかを極端に与えているか、逆に与えていないことが多いです。

そこで、今回は“極端”が原因で元気がなくなってしまった植物の“あるある”な症状と、それぞれの対処法をお伝えします。

だんだん葉が落ちていく

水が足りていなくて乾燥しすぎた状態では、植物は自身を守るために茎に水分を残し、蒸散する葉を落とす傾向にあります。

初期症状としては、まず葉が垂れます。その乾燥の反動で根の先端が傷み、葉先が枯れます。その状態が続くと、葉が垂れて戻らなくなるのが第二症状。葉がパラパラと落ちる第三症状という順に進行していきます。

基本的には葉が垂れたら、水やりが必要な目安と考えてください。また葉をすべて落としても水やりを続けると復活することがあります。

新しい葉は出るのに小さい

水をやりすぎると成長に必要な根が伸びず、吸収できる栄養量が少ないため新葉は出ても大きく成長することができません。

節間（節と節の間）が短くなるのも特徴で、なぜか茎や葉の基になる新芽が枯れていく症状が出ます。

「もう“水やり”に悩まない！観葉植物ビギナーが100円ショップで最初に買うべき道具は『珪藻土マット』と『液体肥料』 のみ」でも紹介した通り、ぜひ100円ショップなどで珪藻土マットを購入してみてください。

水やりした後、鉢の下に置いて30分ほど放置すれば珪藻土マットが余分な水を吸って用土をちょうどいい水加減にしてくれるでしょう。

風通しは気にする必要なし

よく観葉植物の育て方の本にある「風通しのいい場所に置く」、「サーキュレーターで風を回して」などの文言を見て、うちの家は大丈夫？と不安になる方がいらっしゃいます。

しかし、人が近くを歩いたときに生じる風だって立派な風。

彼らにとっては十分な量を確保できているので、大抵の植物はまだ3号鉢（直径約9cm）に入るくらい小さなうちは、特に風を当ててあげる必要はありません。

風を当てすぎてしまうとストレスを感じて葉先が枯れたり、根がしおれて成長速度が衰えてしまいます。

もし、水をしっかりあげているのに葉先が枯れている場合は風を当てすぎているサインかもしれません。

茎や葉が細く長くなっていく

光があまりに足りていないと、植物は茎や葉を伸ばすことで“なんとか光を浴びよう！”と頑張ります。そのため、光の量が少ないと茎や葉は細く長くなっていく傾向にあり、いわゆる“間延び”や“徒長（とちょう）”と呼ばれる状態になってしまいます。

そんなときは、もう少しだけ明るい場所に置いてあげるといいでしょう。

ポイントはまさにこの“もう少しだけ”というところ。

明るい場所と聞いてすぐに直射日光が当たる位置に置いてあげようと思ったあなたは、まさしく極端（笑）。環境を変えるときは、ちょっとずつ慣らすのが大切です。

植物の種類によっても必要になる光の量は異なりますが、様子を見ながら徐々に明るい場所へと場所を変えてあげてください。

また、“場所”だけではなく“向き”を変えるのも重要です。

植物は常に光を探していて、自ら光の射す方に向こうとする性質があります。

すべての葉が同じ方向を向いてしまうと、重なって光が当たらなくなる葉も出てきてしまいます。

こうなるとまるですねた子どものように「どうせオレなんていらないんでしょ」と葉を落とすこともあります。

できるだけ多くの葉に光を当てるためにも、定期的に鉢を回してあげることが大切です。

1週間で90度ずつ、1カ月で360度鉢を回転させて光の当たる場所を変えてあげるのが基本。

余談ですが、植物は光が足りないと敏感に察知して、三日ほどで大きく動きます。とくに新葉が出ているときはたくさん動くので、観察していると楽しいですよ。

観葉植物は生き物です。“極端”ではなくほどよい愛情を注いで成長を見せてくれたときの喜びを、みなさんにもぜひ感じていただけたら幸いです。

杉山拓巳（すぎやま・たくみ）

1978年生まれ。地元愛知県でビカクシダやアンスリウム、ブロメリアなど数多くの植物の生産・育種に取り組む熱帯植物栽培家。NHK「趣味の園芸」をはじめ、幅広いメディアで熱帯植物や観葉植物の愛好家にアドバイスを送っている。