プロ野球・巨人の甲斐拓也選手が日テレジータスのインタビューに応じ、昨シーズン、移籍1年目について「納得のいくシーズンではなかった。いろんなことがあった1年だったなと思います」などと語りました。

「8月中旬にケガをして実戦を離れているが、なかなかそういうことがなく・・・これまで10月、11月頃までは野球をしていたので。なかなか経験したことがないシーズンだったので、糧にしてやっていきたいです」

去年は8月にホームでの交錯プレーで右手中指を骨折。戦線離脱を余儀なくされました。自身のいぬ間に岸田行倫選手が台頭し、正捕手としての座を争う強力なライバルの1人に。もちろん、甲斐選手もこのままで終わるつもりはありません。「しっかり自分の色を出していきたい」と意気込みました。

「若い選手も多いので、とにかく自分たちの野球をすることが大事。1年通していろんなことがあると思いますが、軸を持ってやって行けたら。僕も含めてそうですが、いい手本になれるようにしていきたいですし、それを若い子が見てやっていければ、強いチームが続くと思います。今年（移籍）2年目になって、結果が求められると思うので、しっかりそのつもりで頑張ります」