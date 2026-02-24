テスラは車載AIアシスタント「Grok」の提供をヨーロッパで開始した。英国のテスラユーザーは最新ソフトウェアアップデートの一環として、いち早くこの新システムを利用できる見込みだ。



Grokはソフトウェアバージョン2026.2.6に含まれており、対象車両には追加料金なしで配信されている。開発を手がけたのはイーロン・マスク率いるxAIで、物理学、数学、生物学、哲学、歴史など幅広い分野の質問に対応する設計となっている。



システムはテスラの車載機能に直接統合され、ステアリングホイール操作やタッチスクリーンを通じて、音声で指示を出すことが可能。自然な言葉で目的地設定やルート変更、周辺スポット検索などのナビ操作を行える。



さらに車両マニュアルを参照しながら、操作方法やメンテナンス、警告表示の意味を説明する機能も備える。ドライバーは警告内容について、その場で質問し、文書を探すことなく文脈に応じた回答を得られる。



Grokには複数の対話モードが用意されており、アシスタント、語学学習、セラピー、物語、瞑想などのほか、子ども向けの読み聞かせやクイズ機能も含まれる。音声キャラクターも選択可能で、テスラは移動時間を学習や娯楽に活用できる体験提供を目指している。



（ロイター／よろず～ニュース編集部）