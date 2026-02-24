講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2026年4月号では、東京ディズニーシー25周年や東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の最新情報が満載！

スペシャルとじ込み企画として、 東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」ポストカード！ ウォーターフロントパークで公演中の新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の撮り下ろし写真を使用したオリジナルポストカードが4枚付いています☆

講談社「ディズニーファン」2026年4月号

価格：1,200円（税込）

発売日：2026年2月25日（水）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

月刊『ディズニーファン』4月号は、4月15日の開幕が待ち遠しい「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の最新情報を大特集！

アニバーサリーイヤーに体験できるエンターテイメントやデコレーション／環境演出、スペシャルメニュー、スペシャルグッズ情報が掲載されます。

25周年の衣装を身にまとった「ミッキーマウス」たちの姿にも注目です。

さらに『ディズニーファン』では「東京ディズニーシーで撮った奇跡の絶景フォトコンテスト」を開催。

これまでに読者の方々が自身で撮影された東京ディズニーシーの写真や画像を応募ください。

東京ディズニーランドでは4月9日から「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。

エンターテイメントをはじめ、スペシャルメニューやスペシャルグッズがたっぷり堪能できます。

4月号には、ディズニーを愛する著名人が続々登場。

まずは「ディズニーファン」初登場となる、今話題のダンス＆ボーカルグループMAZZELのHAYATOさんでｓｙ。

「ディズニー・チャンネル」を見て育ち、アーティストとして活躍するHAYATOさんらしい視点で、「ダンス・ザ・グローブ！」と「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」で心を動かされた瞬間を“爆語り”します。

さらに、過去に東京ディズニーシーのショップでキャストをしていたエピソードでも有名な、ぼる塾の田辺智加さんが久々に登場。

優秀なキャストとして表彰されたこともある田辺さんだからこその、パークでのショッピング体験の魅力を教えてくれるほか、今、おすすめのお菓子も紹介してくださいます。

スペシャルとじ込み企画は、 東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」ポストカード。

ウォーターフロントパークで公演中の新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の撮り下ろし写真を使用した、オリジナルのポストカードが4枚付いています。

そして今月も、パークチケット＆グッズを大プレゼント！

東京ディズニーリゾートのパークチケットが抽選で3組6名にプレゼントされるほか、おすすめのグッズとして「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルグッズが抽選で当たります。

そのほかにも、新しいお店がぞくぞくオープンしているイクスピアリの注目のショップを大紹介＆お買物券を抽選でプレゼント。

2026年もいよいよ始まるディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」の特集では注目グッズを紹介するほか、読者限定のスペシャルな企画も用意されています。

3月13日公開のディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の紹介では、主人公メイベルの日本版声優・芳根京子さんのコメントも掲載。

ミュージカル『メリー・ポピンズ』特集では豪華キャストのインタビューが楽しめます。

東京ディズニーシー25周年や東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の最新情報が満載の一冊。

春に向けて明るい話題が満載の『ディズニーファン』4月号は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

