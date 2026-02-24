ドジャースのロバーツ監督は２３日（日本時間２４日）、囲み取材に応じ、救援左腕タナー・スコット投手の復活に期待を示した。

スコットは２０２４年に７２登板で２２セーブ、防御率１・７５と好成績を挙げ、リーグ屈指の救援左腕として活躍。だが、ドジャース移籍１年目の昨季は６１登板で防御率４・７４と不振に陥り、左肘の炎症で負傷者リスト入りするなど本来の投球を取り戻せなかった。

ロバーツ監督は「今の彼は強く、肉体的にも精神的にも良い状態にある。ボールも走っているし、速球には勢いがあり、スライダーも機能している」と語り、順調な調整ぶりを強調した。昨季の不振の要因について「彼自身の投球が良くなかっただけだと思う。まるで全ての球がストライクゾーンの真ん中に吸い寄せられているかのようだった。（クローザーの）役割が影響したとは思わない」と説明。その上で「野球では記憶を短く保つ必要がある。今年は新しい年だ」と巻き返しに期待を込めた。

今季の抑えはメッツから新加入したリーグ屈指の守護神Ｅ・ディアスが務める。ロバーツ監督は「彼は健康で、今も良いボールを投げている」と信頼を寄せる。実績十分のスコットが本来の力を取り戻せば、ディアスとともに終盤を担う“勝利の方程式”の結成が期待される。