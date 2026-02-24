メキシコで麻薬組織リーダー殺害受け各地で暴動　韓国戦などＷ杯開催地グアダラハラも騒乱　米紙「深刻な治安上の懸念」

メキシコ軍が２２日、ハリスコ州の麻薬組織「ハリスコ・ニュージェネレーション・カルテル」の首領ネメシオ・オセゲラ（通称エル・メンチョ）を殺害したことを受け、犯罪組織とみられる者による暴動が同国の複数の州で発生している。海外主要メディアが一斉に報じた。米紙「ジ・アスレチック」は２３日、「メキシコが麻薬王エル・メンチョを殺害後、Ｗ杯開催都市グラダラハラで騒乱」との見出しで記事を配信した。

同紙はタイトルで「ｕｎｒｅｓｔ」（騒乱、社会的不安）という表現を使い、「作戦はグアダラハラ市から約２時間離れた場所で行われ、オセゲラは負傷した後に死亡。ハリスコ州での軍事作戦で、グアダラハラ都市圏の一部で道路が封鎖され、車両が燃やされたほか、プエルト・バジャルタでは刑務所内で暴動が発生した」などと報じた。

また、国内リーグは日曜日にグアダラハラ市のエスタディオ・アクロンで予定されていたチバス・グラダラハラ対クラブアメリカの試合を延期。同スタジアムは６月に開催されるメキシコ対韓国（同１８日）、２６日のウルグアイ対スペイン（同２６日）などＷ杯のグループリーグ４試合を予定している。

３月末に開催される大陸間プレーオフ（ニューカレドニア、ジャマイカ、コンゴ民主共和国）の開催地にもなっており、今後の動向が懸念される。同紙は「グアダラハラで発生した暴動は、メキシコでのＷ杯プレーオフまで１か月余りのタイミングで、深刻な治安上の懸念を引き起こしている」と状況を伝えた。